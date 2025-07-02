Пільги для учасників війни - пільги на освіту для військових

Студенти в аудиторії. Фото: "Рівне 1"

Українські учасники бойових дій мають право на пільги під час вступу на навчання. Це стосується як тих, хто хоче здобути вищу освіту в інститутах, університетах чи академіях, так і військовослужбовців, що вступають на до закладів професійної та передвищої освіти.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

Реклама

Читайте також:

Пільгова освіта для військових

Військовослужбовці, які брали участь у воєнних діях, мають певні пільги, гарантовані державою, на здобуття освіти в Україні.

Це, зокрема, переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти.

Вступ поза конкурсом

Крім того, військові отримують право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Ці ж пільги стосуються і курсів, потрібних для отримання відповідних професій.

Освітні пільги поширюють і на дітей учасників бойових дій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які пільги на робочому місці мають право ветерани війни.

Додамо, ми повідомляли про те, які послаблення від держави отримають військовослужбовці щодо квартплати.