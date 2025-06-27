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Головна Військова економіка Пільги на роботі — на що мають право військові

Пільги на роботі — на що мають право військові

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 05:35
Пільги для військових - пільги на роботі для УБД
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Скорочення та виплати на роботі Пільгові відпустки для військовослужбовців

Українські військові мають право на цілу низку пільг на робочому місці, зокрема, після звільнення із ЗСУ. Це стосується як виплат з тимчасової непрацездатності, так і відпусток — основної та додаткової.

Про це повідомляло Міністерство з питань ветеранів України.

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Скорочення та виплати на роботі

Військовослужбовці Збройних сил України, ветерани війни, учасники бойових дій мають право на пільги після звільнення із ЗСУ, на новій, цивільній роботі.

Так, при тимчасовій непрацездатності військові отримуватимуть грошову допомогу у розмірі 100% від середньої заробітної плати.

Причому на цю виплату не впливатиме робочий стаж чи інші фактори.

А під час скорочення персоналу переважне право на залишення на робочому місці мають саме колишні військовослужбовці.

Пільгові відпустки для військовослужбовців

Також колишні військові мають право на отримання щорічної відпустки винятково у вигідний для них самих час.

Крім того, пільги для військовослужбовців, ветеранів війни дозволяють їм отримувати щороку додаткову оплачувану відпустку строком на 14 днів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які медичні послуги та ліки для військових будуть безкоштовними.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців отримає такі ж пільги, як і у військовослужбовців.

виплати відпустка військові пільги військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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