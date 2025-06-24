Пільги учасникам бойових дій - пільги на медичні послуги

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Учасники бойових дій, військовослужбовці ЗСУ мають право на цілу низку пільг у царині медичних послуг. Крім того, УБД можуть безоплатно отримувати ліки за рецептами лікарів.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів.

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Безкоштовні ліки для військових

Військовослужбовці Збройних сил України, зокрема, учасники бойових дій, мають право на певні пільги у галузі медицини та фармацевтики.

Так, вони можуть безкоштовно отримувати ліки, лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів.

Безкоштовні медичні послуги для учасників бойових дій

Крім того, учасники бойових дій можуть безкоштовно — і до того ж позачергово — встановити собі зубні протези.

Виняток становить тільки протезування з дорогоцінних металів.

А ще військовослужбовці, які брали участь у воєнних діях, отримують безкоштовні путівки до санаторіїв, або ж їм виплачується грошова компенсація санаторно-курортного лікування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які українці отримають пільги, як у військових.

Додамо, ми повідомляли про те, які знижки на житло отримають військовослужбовці Збройних сил України.