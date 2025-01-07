Пільги на житло для військовослужбовців — чи можна отримати у 2025 році

Військовослужбовець Національної гвардії України. Фото: УНІАН

Військовослужбовцям, учасникам бойових дій та ветеранам війни держава надає право скористатися деякими пільгами. Так, наприклад, вони можуть зі знижкою оплачувати комуналку і не тільки.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про житлові пільги для військовослужбовців.

Читайте також:

Житлові пільги у 2025 році — що доступно військовим

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), військовослужбовці, які отримали інвалідність під час служби, а також їхні сім'ї, що ними утримуються, мають право на 50% знижку на комунальні послуги. Щоби отримати цю пільгу потрібно звернутися із заявою до сервісного центру ПФУ. Також це можна зробити онлайн. Так, військові можуть оформити такі пільги:

75% знижки на користування житлом в розрахунку на 21 квадратний метр на кожного члена родини, який постійно проживає у будинку чи квартирі, плюс додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю;

75% знижки на оплату комунальних послуг на газ, електроенергію та скрапленого балонного газу для побутових потреб;

75% знижки на рідке паливо для громадян, у будинках яких немає центрального опалення;

Ще захисники можуть скористатися переважним правом та встановити у своїй квартирі телефон, а послуги зв'язку надаватимуться на пільгових умовах. Наприклад:

діятиме знижка у 20% на основні тарифи та 50% на додаткові роботи;

абонентна плата за користування телефоном встановлюється на рівні 50% від тарифу.

У членів сімей загиблих захисників теж є право платити за комуналку не у повному обсязі, зокрема 50% знижки на газ, електроенергію та інші комунальні платежі;

Крім того, сім'ям відремонтують будинок чи квартиру. Мова про капітальні або поточні роботи.

"єОселя" для військовослужбовців

Держава надає захисникам, які хочуть придбати власне житло, пільгові кредити зі ставкою 3%, та зі ставкою 7% — ветеранам війни та членам сімей, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю через війну, сім'ям загиблих (померлих) ветеранів, родинам загиблих (померлих) захисників України.

Громадяни, отримавши кредит, можуть купити житло у столиці або в інших великих містах країни.

Раніше ми розповідали, чому військовим можуть не вчасно виплачувати зарплату. Зауважимо, що під час війни захисники отримують доплати до грошового забезпечення.

Також ми писали, що військові отримуватимуть більші виплати на комуналку. Новий розмір допомоги почнуть зараховувати з 1 січня 2025 року.