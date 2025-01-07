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Льготы для военных — какие скидки на жилье действуют в 2025 году

7 января 2025 04:25
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Льготы на жилье для военнослужащих - можно ли получить в 2025 году
Военнослужащий Национальной гвардии Украины. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Военнослужащим, участникам боевых действий и ветеранам войны государство предоставляет право воспользоваться некоторыми льготами. Так, например, они могут со скидкой оплачивать коммуналку и не только.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает о жилищных льготах для военнослужащих.

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По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), военнослужащие, получившие инвалидность во время службы, а также их семьи, которые ими содержатся, имеют право на 50% скидку на коммунальные услуги. Чтобы получить эту льготу, нужно обратиться с заявлением в сервисный центр ПФУ. Также это можно сделать онлайн. Так, военные могут оформить следующие льготы:

  • 75% скидки на пользование жильем в расчете на 21 квадратный метр на каждого члена семьи, который постоянно проживает в доме или квартире, плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью;
  • 75% скидки на оплату коммунальных услуг на газ, электроэнергию и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд;
  • 75% скидки на жидкое топливо для граждан, в домах которых нет центрального отопления;

Еще защитники могут воспользоваться преимущественным правом и установить в своей квартире телефон, а услуги связи будут предоставляться на льготных условиях. Например:

  • будет действовать скидка в 20% на основные тарифы и 50% на дополнительные работы;
  • абонентская плата за пользование телефоном устанавливается на уровне 50% от тарифа.

У членов семей погибших защитников тоже есть право платить за коммуналку не в полном объеме, в частности 50% скидки на газ, электроэнергию и другие коммунальные платежи;

Кроме того, семьям отремонтируют дом или квартиру. Речь о капитальных или текущих работах.

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Государство предоставляет защитникам, которые хотят приобрести собственное жилье, льготные кредиты со ставкой 3%, и со ставкой 7% — ветеранам войны и членам семей, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью из-за войны, семьям погибших (умерших) ветеранов, семьям погибших (умерших) защитников Украины.

Граждане, получив кредит, могут купить жилье в столице или в других крупных городах страны.

Ранее мы рассказывали, почему военным могут не вовремя выплачивать зарплату. Отметим, что во время войны защитники получают доплаты к денежному обеспечению.

Также мы писали, что военные будут получать большие выплаты на коммуналку. Новый размер помощи начнут засчитывать с 1 января 2025 года.

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