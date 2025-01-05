Виплати для звільнених із ЗСУ - чи мають право мобілізовані на виплати при звільненні

Гроші для військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Право на отримання грошової допомоги при звільненні із ЗСУ мають не тільки контрактники, а і ті військовослужбовці, яких було мобілізовано під час дії воєнного стану. Ця допомога не може перевищувати 25% місячного грошового забезпечення без урахування винагород.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовцям, які звільняються з лав Збройних сил України, надається одноразова грошова допомога.

Цю допомогу можуть отримати, зокрема, й ті військові, які були мобілізовані до ЗСУ під час військового призову, коли діяв особливий період (воєнного стану).

Розмір допомоги при звільненні мобілізованих

Ця допомога мобілізованим, які звільняються з лав ЗСУ, становить 4 відсотки місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби.

Разом з тим, вона не може перевищувати 25 відсотків місячного грошового забезпечення без урахування винагород.

Нагадаємо, ми раніше писали про виплати при звільненні із ЗСУ офіцерів.

Також ми повідомляли про виплати військовим при звільненні за невикористані дні відпустки.