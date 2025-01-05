Выплаты для уволенных из ВСУ - имеют ли право мобилизованные на выплаты при увольнении

Получают ли мобилизованные выплаты при увольнении из ВСУ
Право на получение денежной помощи при увольнении из ВСУ имеют не только контрактники, но и те военнослужащие, которые были мобилизованы во время действия военного положения. Эта помощь не может превышать 25% месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Последняя помощь для мобилизованных в ВСУ
Военнослужащим, которые увольняются из рядов Вооруженных сил Украины, предоставляется единовременное денежное пособие.
Эту помощь могут получить, в частности, и те военные, которые были мобилизованы в ВСУ во время военного призыва, когда действовал особый период (военное положение).
Размер пособия при увольнении мобилизованных
Это пособие мобилизованным, которые увольняются из рядов ВСУ, составляет 4 процента месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы.
Вместе с тем, она не может превышать 25 процентов месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.
Напомним, мы ранее писали о выплатах при увольнении из ВСУ офицеров.
Также мы сообщали о выплатах военным при увольнении за неиспользованные дни отпуска.
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