Выплаты для уволенных из ВСУ - имеют ли право мобилизованные на выплаты при увольнении

Деньги для военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Право на получение денежной помощи при увольнении из ВСУ имеют не только контрактники, но и те военнослужащие, которые были мобилизованы во время действия военного положения. Эта помощь не может превышать 25% месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащим, которые увольняются из рядов Вооруженных сил Украины, предоставляется единовременное денежное пособие.

Эту помощь могут получить, в частности, и те военные, которые были мобилизованы в ВСУ во время военного призыва, когда действовал особый период (военное положение).

Размер пособия при увольнении мобилизованных

Это пособие мобилизованным, которые увольняются из рядов ВСУ, составляет 4 процента месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы.

Вместе с тем, она не может превышать 25 процентов месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.

Напомним, мы ранее писали о выплатах при увольнении из ВСУ офицеров.

Также мы сообщали о выплатах военным при увольнении за неиспользованные дни отпуска.