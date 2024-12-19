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Виплати при звільненні із ЗСУ — що отримує військовий

19 грудня 2024 05:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Звільнення із ЗСУ - що отримає військовий
Звільнені з лав ЗСУ військові на вокзалі. Фото: dnepr.express
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець Збройних сил України має право на одноразову виплату під час звільнення з військової служби. В залежності від причини, з якої громадянин звільняється з армії, змінюється і сума цієї виплати.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати під час звільнення за станом здоров’я

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на одноразову грошову допомогу під час звільнення з армії.

Така допомога виплачується тільки тоді, коли військовослужбовець звільняється за станом здоров’я.

Загальний обсяг допомоги становить 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби без урахування винагород.

Що отримує військовий, звільняючись з інших причин

Виплачуються кошти і під час звільнення військовослужбовців  з інших причин — зокрема, за віком, у зв’язку зі скороченням штатів, закінченням строку контракту, у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі чи систематичним невиконанням умов контракту командуванням.

У таких ситуаціях сума виплати на звільнення становить 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги десять календарних років і більше.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, як військовим нараховують виплати за бойові завдання.

Також ми повідомляли про те, коли і як військовим виплачують гроші на оздоровлення.

виплати ЗСУ військові звільнення військовослужбовці

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