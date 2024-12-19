Увольнение из ВСУ - что получит военный

Уволенные из рядов ВСУ военные на вокзале. Фото: dnepr.express

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на одноразовую выплату при увольнении с военной службы. В зависимости от причины, по которой гражданин увольняется из армии, меняется и сумма этой выплаты.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты при увольнении по состоянию здоровья

Военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на единовременную денежную помощь при увольнении из армии.

Такая помощь выплачивается только тогда, когда военнослужащий увольняется по состоянию здоровья.

Общий объем пособия составляет 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы без учета вознаграждений.

Что получает военный, увольняясь по другим причинам

Выплачиваются средства и при увольнении военнослужащих по другим причинам — в частности, по возрасту, в связи с сокращением штатов, истечением срока контракта, в связи с прямым подчинением близкому лицу или систематическим невыполнением условий контракта командованием.

В таких ситуациях сумма выплаты на увольнение составляет 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги десять календарных лет и более.

Напомним, мы писали ранее о том, как военным начисляют выплаты за боевые задания.

Также мы сообщали о том, когда и как военным выплачивают деньги на оздоровление.