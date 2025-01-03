На Івано-Франківщині підвищать виплати військовим навіть без УБД

Гроші в кишені військового. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У Івано-Франківську вирішили збільшити розмір фінансової допомоги військовослужбовцям. Причому збільшать допомогу тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях, але поки що не має статусу учасника бойових дій (УБД) та відповідних пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Згідно з його інформацією, з 1 січня 2025 року така допомога буде становити 5 тисяч гривень замість 3 тисяч, як було раніше. За словами Руслана Марцінківа, у 2024 році таку допомогу отримають 479 військовослужбовців на загальну суму 2 319 000 гривень.

Повідомлення про підвищення виплат. Фото: Скриншот

Для оформлення виплати військовослужбовці повинні надати довідку про участь у бойових діях. Заяви можна подати в усіх Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) міста або онлайн на сайті міської ради.

Крім того, міський бюджет компенсує 25% вартості комунальних послуг для військовослужбовців зі статусом УБД, ще 75% компенсує держава.

Нагадаємо, ми писали раніше, чи змінився рівень виплат військовослужбовцям у грудні 2024 року.

Додамо, ми повідомляли про те, чому військовим іноді затримують виплати.