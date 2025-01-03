В Ивано-Франковской области повысят выплаты военным даже без УБД

Деньги в кармане военного. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Ивано-Франковске решили увеличить размер финансовой помощи военнослужащим. Причем увеличат помощь тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях, но пока не имеет статуса участника боевых действий (УБД) и соответствующих льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Согласно его информации, с 1 января 2025 года такая помощь составит 5 тысяч гривен вместо 3 тысяч, как было раньше. По словам Руслана Марцинкива, в 2024 году такую помощь получат 479 военнослужащих на общую сумму 2 319 000 гривен.

Уведомление о повышении выплат. Фото: Скриншот

Для оформления выплат военнослужащие должны предоставить справку об участии в боевых действиях. Заявки можно подать во всех центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) города или онлайн на сайте городского совета.

Кроме того, городской бюджет компенсирует 25% от стоимости коммунальных услуг для военнослужащих со статусом УБД, еще 75% компенсирует государство.

Напомним, мы писали ранее, изменился ли уровень выплат военнослужащим в декабре 2024 года.

Добавим, мы сообщали о том, почему военным иногда задерживают выплаты.