Виплати і соціальні гарантії — хто зможе отримати пільги, як у військовослужбовців

Гроші в руках. Фото: Unsplash

Деякі українці зможуть отримати державні пільги, наявні у військовослужбовців. Йдеться про соціальні гарантії, включно з фінансовим забезпеченням. Підтримка пошириться на учасників експериментального проєкту з залучення добровольців до протиповітряного захисту.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони України.

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Які пільги передбачені українцям

На засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено постанову про реалізацію проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ). Приєднатися зможуть учасники добровольчих формувань територіальних громад, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку.

Їх основне завдання — нейтралізувати повітряну загрозу, а саме ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА), які Росія запускає десятками чи не кожного дня. Добровольці матимуть державні гарантії, передбачені для військовослужбовців, зокрема:

виплату грошової винагороди до 100 000 грн за збиття дронів;

соціальні пільги;

страхові виплати;

дозвіл на використання особистої стрілецької та мисливської зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, іншої військової техніки;

одержання інформації про дії агресора від органів військового управління;

право застосування ударних безпілотників, систем ШІ, засобів радіоелектронної боротьби, приватних пілотованих повітряних суден.

"Проєкт фінансуватиметься за рахунок бюджетних асигнувань Міністерства оборони, місцевих бюджетів, внесків громадян через платформу UNITED24 та інших джерел, не заборонених законодавством", — уточнили в Міноборони.

Передбачається, що ініціатива допоможе посилити територіальну протиповітряну оборону і гнучкість реагування на загрози. Відомо, що експериментальний проєкт триватиме упродовж воєнного стану, але не довше двох років.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, експериментальний проєкт із залучення добровольчих формувань територіальних громад до протиповітряної оборони України передбачає виплату учасникам грошової винагороди. Йдеться про 100 000 грн за збиття російських дронів.

Також ми писали, що діти учасників бойових дій мають освітні пільги. Вони отримують державну підтримку у вигляді повної/часткової оплати навчання, довгострокових кредитів, соціальних стипендій, забезпечення підручниками, проживання у гуртожитку тощо.