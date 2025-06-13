Выплаты и социальные гарантии — кто сможет получить льготы, как у военнослужащих

Некоторые украинцы получат льготы, как у военных — кто в списке
Некоторые украинцы смогут получить государственные льготы, имеющиеся у военнослужащих. Речь идет о социальных гарантиях, включая финансовое обеспечение. Поддержка распространится на участников экспериментального проекта по привлечению добровольцев к противовоздушной защите.
Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны Украины.
Какие льготы предусмотрены украинцам
На заседании Кабинета Министров было принято постановление о реализации проекта по созданию групп противовоздушной защиты (ГПЗ). Присоединиться смогут участники добровольческих формирований территориальных общин, которые не подлежат мобилизации и прошли соответствующую подготовку.
Их основная задача — нейтрализовать воздушную угрозу, а именно ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА), которые Россия запускает десятками чуть ли не каждый день. У добровольцев будут государственные гарантии, предусмотренные для военнослужащих, в частности:
- выплата денежного вознаграждения до 100 000 грн за сбивание дронов;
- социальные льготы;
- страховые выплаты;
- разрешение на использование личного стрелкового и охотничьего оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов, другой военной техники;
- получение информации о действиях агрессора от органов военного управления;
- право применения ударных беспилотников, систем ИИ, средств радиоэлектронной борьбы, частных пилотируемых воздушных судов.
"Проект будет финансироваться за счет бюджетных ассигнований Министерства обороны, местных бюджетов, взносов граждан через платформу UNITED24 и других источников, не запрещенных законодательством", — уточнили в Минобороны.
Предполагается, что инициатива поможет усилить территориальную противовоздушную оборону и гибкость реагирования на угрозы. Известно, что экспериментальный проект продлится в течение военного положения, но не дольше двух лет.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, экспериментальный проект по привлечению добровольческих формирований территориальных общин к противовоздушной обороне Украины предусматривает выплату участникам денежного вознаграждения. Речь идет о 100 000 грн за сбивание российских дронов.
Также мы писали, что дети участников боевых действий имеют образовательные льготы. Они получают государственную поддержку в виде полной/частичной оплаты обучения, долгосрочных кредитов, социальных стипендий, обеспечения учебниками, проживания в общежитии и др.
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