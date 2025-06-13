Выплаты и социальные гарантии — кто сможет получить льготы, как у военнослужащих

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Некоторые украинцы смогут получить государственные льготы, имеющиеся у военнослужащих. Речь идет о социальных гарантиях, включая финансовое обеспечение. Поддержка распространится на участников экспериментального проекта по привлечению добровольцев к противовоздушной защите.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Какие льготы предусмотрены украинцам

На заседании Кабинета Министров было принято постановление о реализации проекта по созданию групп противовоздушной защиты (ГПЗ). Присоединиться смогут участники добровольческих формирований территориальных общин, которые не подлежат мобилизации и прошли соответствующую подготовку.

Их основная задача — нейтрализовать воздушную угрозу, а именно ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА), которые Россия запускает десятками чуть ли не каждый день. У добровольцев будут государственные гарантии, предусмотренные для военнослужащих, в частности:

выплата денежного вознаграждения до 100 000 грн за сбивание дронов;

социальные льготы;

страховые выплаты;

разрешение на использование личного стрелкового и охотничьего оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов, другой военной техники;

получение информации о действиях агрессора от органов военного управления;

право применения ударных беспилотников, систем ИИ, средств радиоэлектронной борьбы, частных пилотируемых воздушных судов.

"Проект будет финансироваться за счет бюджетных ассигнований Министерства обороны, местных бюджетов, взносов граждан через платформу UNITED24 и других источников, не запрещенных законодательством", — уточнили в Минобороны.

Предполагается, что инициатива поможет усилить территориальную противовоздушную оборону и гибкость реагирования на угрозы. Известно, что экспериментальный проект продлится в течение военного положения, но не дольше двух лет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, экспериментальный проект по привлечению добровольческих формирований территориальных общин к противовоздушной обороне Украины предусматривает выплату участникам денежного вознаграждения. Речь идет о 100 000 грн за сбивание российских дронов.

Также мы писали, что дети участников боевых действий имеют образовательные льготы. Они получают государственную поддержку в виде полной/частичной оплаты обучения, долгосрочных кредитов, социальных стипендий, обеспечения учебниками, проживания в общежитии и др.