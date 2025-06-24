Льготы участникам боевых действий - льготы на медицинские услуги

Льготы для военных — какие медуслуги являются бесплатными
Участники боевых действий, военнослужащие ВСУ имеют право на целый ряд льгот в области медицинских услуг. Кроме того, УБД могут бесплатно получать лекарства по рецептам врачей.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов.
Бесплатные лекарства для военных
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности, участники боевых действий, имеют право на определенные льготы в области медицины и фармацевтики.
Так, они могут бесплатно получать лекарства, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей.
Бесплатные медицинские услуги для участников боевых действий
Кроме того, участники боевых действий могут бесплатно — и к тому же вне очереди — установить себе зубные протезы.
Исключение составляет только протезирование из драгоценных металлов.
А еще военнослужащие, которые принимали участие в военных действиях, получают бесплатные путевки в санатории, или же им выплачивается денежная компенсация санаторно-курортного лечения.
Напомним, мы ранее писали о том, какие украинцы получат льготы, как у военных.
Добавим, мы сообщали о том, какие скидки на жилье получат военнослужащие Вооруженных сил Украины.
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