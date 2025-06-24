Льготы участникам боевых действий - льготы на медицинские услуги

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Участники боевых действий, военнослужащие ВСУ имеют право на целый ряд льгот в области медицинских услуг. Кроме того, УБД могут бесплатно получать лекарства по рецептам врачей.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов.

Реклама

Читайте также:

Бесплатные лекарства для военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности, участники боевых действий, имеют право на определенные льготы в области медицины и фармацевтики.

Так, они могут бесплатно получать лекарства, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей.

Бесплатные медицинские услуги для участников боевых действий

Кроме того, участники боевых действий могут бесплатно — и к тому же вне очереди — установить себе зубные протезы.

Исключение составляет только протезирование из драгоценных металлов.

А еще военнослужащие, которые принимали участие в военных действиях, получают бесплатные путевки в санатории, или же им выплачивается денежная компенсация санаторно-курортного лечения.

Напомним, мы ранее писали о том, какие украинцы получат льготы, как у военных.

Добавим, мы сообщали о том, какие скидки на жилье получат военнослужащие Вооруженных сил Украины.