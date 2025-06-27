Льготы для военных - льготы на работе для УБД

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные имеют право на целый ряд льгот на рабочем месте, в частности, после увольнения из ВСУ. Это касается как выплат по временной нетрудоспособности, так и отпусков — основного и дополнительного.

Об этом сообщало Министерство по вопросам ветеранов Украины.

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Сокращение и выплаты на работе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, ветераны войны, участники боевых действий имеют право на льготы после увольнения из ВСУ, на новой, гражданской работе.

Так, при временной нетрудоспособности военные будут получать денежную помощь в размере 100% от средней заработной платы.

Причем на эту выплату не будет влиять рабочий стаж или другие факторы.

А при сокращении персонала преимущественное право на оставление на рабочем месте имеют именно бывшие военнослужащие.

Льготные отпуска для военнослужащих

Также бывшие военные имеют право на получение ежегодного отпуска исключительно в выгодное для них самих время.

Кроме того, льготы для военнослужащих, ветеранов войны позволяют им получать каждый год дополнительный оплачиваемый отпуск сроком на 14 дней.

Напомним, мы ранее писали о том, какие медицинские услуги и лекарства для военных будут бесплатными.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев получит такие же льготы, как и у военнослужащих.