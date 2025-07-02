Льготы для участников войны - льготы на образование для военных

Образовательные льготы для ветеранов войны — что известно
Украинские участники боевых действий имеют право на льготы при поступлении на обучение. Это касается как тех, кто хочет получить высшее образование в институтах, университетах или академиях, так и военнослужащих, поступающих в учреждения профессионального и предвысшего образования.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Льготное образование для военных
Военнослужащие, которые принимали участие в военных действиях, имеют определенные льготы, гарантированные государством, на получение образования в Украине.
Это, в частности, преимущественное право на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования.
Поступление вне конкурса
Кроме того, военные получают право на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования.
Эти же льготы касаются и курсов, необходимых для получения соответствующих профессий.
Образовательные льготы распространяют и на детей участников боевых действий.
Напомним, мы ранее писали о том, на какие льготы на рабочем месте имеют право ветераны войны.
Добавим, мы сообщали о том, какие послабления от государства получат военнослужащие по квартплате.
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