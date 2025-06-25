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Головна Військова економіка Пільги для військових — що буде з квартплатою

Пільги для військових — що буде з квартплатою

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 05:44
Пільги на квартплату для військових ЗСУ - що змінилося
Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Знижка на квартплату Максимальний розмір квартири, на яку надається знижка

Військовослужбовці Збройних сил України можуть отримати пільги на комунальні послуги, зокрема, знижку на квартирну плату. Але необхідно дотримуватися норм законодавства щодо загальної площі житла, на яке буде оформлена знижка.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Знижка на квартплату

Українські військовослужбовці, зокрема, учасники бойових дій, мають право на низку пільг, зокрема, що стосується квартирної плати.

Так, військовий може оформити знижку на квартирну плату в межах норм, передбачених чинним законодавством.

Розмір цієї знижки для військовослужбовця становить 75% від загальної суми.

Максимальний розмір квартири, на яку надається знижка

Крім того, при оформленні такої знижки необхідно дотримуватися відповідних норм, зокрема, щодо площі житла, на яку надається знижка.

Норми щодо площі житла, як пояснили у Мінветеранів, є наступними:

  • 21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні / будинку і має право на знижку плати;
  • додатково 10,5 кв. метра на сім'ю загалом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які медичні послуги є безкоштовними для ветеранів війни.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги на навчання мають діти військовослужбовців ЗСУ.

комунальні послуги ЗСУ пільги військовослужбовці квартира
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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