Льготы на квартплату для военных ВСУ - что изменилось

Льготы для военных — что будет с квартплатой
Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить льготы на коммунальные услуги, в частности, скидку на квартирную плату. Но необходимо соблюдать нормы законодательства относительно общей площади жилья, на которое будет оформлена скидка.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Скидка на квартплату
Украинские военнослужащие, в частности, участники боевых действий, имеют право на ряд льгот, в частности, что касается квартирной платы.
Так, военный может оформить скидку на квартирную плату в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством.
Размер этой скидки для военнослужащего составляет 75% от общей суммы.
Максимальный размер квартиры, на которую предоставляется скидка
Кроме того, при оформлении такой скидки необходимо соблюдать соответствующие нормы, в частности, относительно площади жилья, на которую предоставляется скидка.
Нормы по площади жилья, как пояснили в Минветеранов, являются следующими:
- 21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении/доме и имеющее право на скидку платы;
- дополнительно 10,5 кв. метра на семью в целом.
Напомним, мы ранее писали о том, какие медицинские услуги являются бесплатными для ветеранов войны.
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