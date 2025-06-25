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Главная Военная экономика Льготы для военных — что будет с квартплатой

Льготы для военных — что будет с квартплатой

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Дата публикации 25 июня 2025 05:44
Льготы на квартплату для военных ВСУ - что изменилось
Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Скидка на квартплату Максимальный размер квартиры, на которую предоставляется скидка

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить льготы на коммунальные услуги, в частности, скидку на квартирную плату. Но необходимо соблюдать нормы законодательства относительно общей площади жилья, на которое будет оформлена скидка.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Скидка на квартплату

Украинские военнослужащие, в частности, участники боевых действий, имеют право на ряд льгот, в частности, что касается квартирной платы.

Так, военный может оформить скидку на квартирную плату в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством.

Размер этой скидки для военнослужащего составляет 75% от общей суммы.

Максимальный размер квартиры, на которую предоставляется скидка

Кроме того, при оформлении такой скидки необходимо соблюдать соответствующие нормы, в частности, относительно площади жилья, на которую предоставляется скидка.

Нормы по площади жилья, как пояснили в Минветеранов, являются следующими:

  • 21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении/доме и имеющее право на скидку платы;
  • дополнительно 10,5 кв. метра на семью в целом.

Напомним, мы ранее писали о том, какие медицинские услуги являются бесплатными для ветеранов войны.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы на обучение имеют дети военнослужащих ВСУ.

коммунальные услуги ВСУ льготы военнослужащие квартира
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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