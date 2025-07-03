Льготы Героям Украины — что предусмотрено в июле 2025 года

Орден Золотая Звезда. Фото: Госпогранслужба Украины

Звание Героя Украины — это высшая государственная награда, которую присваивают за исключительные заслуги перед страной. Кроме глубокого уважения и признания, это звание предусматривает ряд социальных льгот и гарантий, предоставляемых государством.

Новости.LIVE рассказывают, какие льготы предусмотрены для Героев Украины.

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Согласно закону № 1549-III "О государственных наградах Украины", звание Герой Украины присваивается гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения.

Герою Украины вручается орден "Золотая Звезда" за совершение выдающегося героического поступка или орден Государства — за выдающиеся трудовые достижения.

Какие льготы могут получить граждане со статусом Герой Украины в 2025 году

Предоставление льгот Героям Украины и членам их семей регулируется законом № 3721-XII "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".

Согласно этому документу, военнослужащие, получившие почетное звание Героя Украины, имеют право на ряд преференций. Их можно условно разделить на несколько групп.

Медицинское обеспечение:

первоочередное бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях всех типов и видов;

первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врача;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов).

Эти льготы распространяется также на ближайших членов семьи — супругов и детей до 18 лет.

Жилищно-коммунальные льготы:

освобождение от оплаты коммунальных услуг в пределах норм, установленных законодательством (квартплата, водоснабжение, канализация, газ, электроэнергия, горячее водоснабжение, центральное отопление);

первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилья в домах государственного, в том числе ведомственного, и общественного жилищного фонда;

освобождение от оплаты услуг за оформление документов на право собственности на квартиру при ее приватизации;

бесплатный капитальный ремонт собственных домов (квартир).

Транспортные льготы:

внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта;

ежемесячная выплата денежной компенсации расходов на автомобильное топливо из расчета 50 литров высокооктанового бензина в месяц в соответствии с действующими ценами на топливо (при наличии личного автотранспорта).

Трудовые гарантии:

оставление на работе при сокращении численности или штата работников независимо от времени работы на данном предприятии;

первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации;

ежегодный оплачиваемый отпуск, а также дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год в удобное для них время;

бесплатное обучение и переобучение новым профессиям по месту работы в учебных заведениях системы государственной подготовки и переподготовки кадров, а также в платных учебных заведениях и на курсах и т.п.

Кроме того, граждане, имеющие звание Герой Украины, получают надбавки к пенсии в размере 200% минимальной пенсии по возрасту (4 722 грн в 2025 году).

Также они имеют право пользоваться льготами по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

Ранее мы писали, что законодательство Украины предусматривает ряд преференций для граждан, которые защищают нашу страну. В частности, это бесплатный проезд, санаторное лечение и медицинские услуги, скидки на коммуналку и тому подобное.

Также узнавайте, какие образовательные льготы имеют участники боевых действий.