Підтримка військових, звільнених з полону — які пільги та виплати можна отримати

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Україна всебічно підтримує захисників, звільнених з російського полону, надаючи їм різноманітні соціальні гарантії та психологічно допомогу. Зокрема цим військовослужбовцям належить низка пільг та виплат.

Новини.LIVE розповідають, на яку соціальну підтримку можуть розраховувати військові, які повернулися з ворожого полону.

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Виплати звільненим з полону

Надання пільг та виплат захисникам після полону регулюється Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

Згідно з нормативним актом, військові після полону мають право на отримання:

Одноразової грошової допомоги в розмірі 100 тис. грн. Щорічної компенсації — 100 тис. грн за кожен рік перебування в неволі.

Також за військовослужбовцем на період перебування у полоні зберігається основне грошове забезпечення. Захисник окремим розпорядженням самостійно визначає, хто буде отримувати виплати на час його відсутності. За відсутності документа кошти виплачуватимуться подружжю, законним представникам дітей або батькам.

Для отримання належних виплат необхідно, щоб щодо військового був встановлений факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це здійснює комісія при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Пільги для звільнених з полону

Військовослужбовцям, які повернулися з російського полону, надається медична, реабілітаційна, психологічна допомога, соціальна та професійна адаптація

Також їм належать:

пільги на оплату комуналки (якщо є статус УБД);

пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсація його вартості;

першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів тимчасового проживання;

збереження місця роботи протягом усього періоду перебування в полоні, а також протягом шести місяців після звільнення;

право на одноразове отримання ваучера для перекваліфікації або підвищення кваліфікації;

звільнення від фінансових зобов’язань та штрафів на період полону і протягом шести місяців після звільнення з можливістю реструктуризації боргів;

цільова підтримка для здобуття освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Якщо ж військовий, який повернувся з полону, бажає продовжити службу, він має право на 90 днів відпустки, яка не поділяється на частини. Під час неї захисник продовжує отримувати грошове забезпечення. Відкликати з такої відпустки його можуть лише за згодою.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

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