Поддержка военных, освобожденных из плена — какие льготы и выплаты можно получить

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украина всесторонне поддерживает защитников, освобожденных из российского плена, предоставляя им различные социальные гарантии и психологическую помощь. В частности этим военнослужащим принадлежит ряд льгот и выплат.

Новини.LIVE рассказывают, на какую социальную поддержку могут рассчитывать военные, вернувшиеся из вражеского плена.

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Выплаты освобожденным из плена

Предоставление льгот и выплат защитникам после плена регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

Согласно нормативному акту, военные после плена имеют право на получение:

Единовременной денежной помощи в размере 100 тыс. грн. Ежегодной компенсации — 100 тыс. грн за каждый год пребывания в неволе.

Также за военнослужащим на период пребывания в плену сохраняется основное денежное обеспечение. Защитник отдельным распоряжением самостоятельно определяет, кто будет получать выплаты на время его отсутствия. При отсутствии документа средства будут выплачиваться супругам, законным представителям детей или родителям.

Для получения надлежащих выплат необходимо, чтобы в отношении военного был установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это осуществляет комиссия при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Льготы для освобожденных из плена

Военнослужащим, вернувшимся из российского плена, предоставляется медицинская, реабилитационная, психологическая помощь, социальная и профессиональная адаптация

Также им полагаются:

льготы на оплату коммуналки (если есть статус УБД);

льготное обеспечение санаторно-курортным лечением или компенсация его стоимости;

первоочередное право на обеспечение жилыми помещениями из фондов временного проживания;

сохранение места работы в течение всего периода пребывания в плену, а также в течение шести месяцев после освобождения;

право на одноразовое получение ваучера для переквалификации или повышения квалификации;

освобождение от финансовых обязательств и штрафов на период плена и в течение шести месяцев после освобождения с возможностью реструктуризации долгов;

целевая поддержка для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Если же военный, вернувшийся из плена, желает продолжить службу, он имеет право на 90 дней отпуска, который не делится на части. Во время него защитник продолжает получать денежное обеспечение. Отозвать из такого отпуска его могут только с согласия.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует денежную компенсацию военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.

Также узнавайте, какие льготы положены Героям Украины.