Только для близких родственников — кто из членов семьи УБД может оформить льготы

Военный с семьей. Фото: УНИАН

Льготы для участников боевых действий и их семей — одна из главных видов государственной поддержки военнослужащих. Однако далеко не все родственники защитников имеют право на социальные гарантии.

Новини.LIVE рассказывают, кто считается членом семьи УБД и может рассчитывать на льготы.

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Кто является членом семьи УБД

Закон четко определяет, кого считают членами семьи УБД, а значит — кто может рассчитывать на льготы, компенсации или другие формы помощи.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, к членам семьи участника боевых действий относятся:

жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

Льготы для членов семей УБД

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий и члены их семей имеют право получить:

75% скидки на квартплату;

75% скидки на коммунальные услуги (газоснабжение, электроэнергия и т.д.).

75% скидки стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Семьи, состоящие только из нетрудоспособных лиц, имеют также 75% скидки за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).

Для людей с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.

Дети участников боевых действий имеют доступ к таким льготам:

оздоровление и отдых;

первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях;

перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;

бесплатное или льготное проживание в общежитиях при обучении на дневной форме;

социальную стипендию (если у студента нет задолженности).

Оформить льготы семьям УБД можно в ближайшем отделении Пенсионного фонда. Для этого нужно подать копии документов, которые подтверждают родственную связь заявителя с УБД и его право на получение льгот.

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