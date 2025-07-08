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Только они получат льготы — кто считается членом семьи УБД

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 20:05
Только для близких родственников — кто из членов семьи УБД может оформить льготы
Военный с семьей. Фото: УНИАН

Льготы для участников боевых действий и их семей — одна из главных видов государственной поддержки военнослужащих. Однако далеко не все родственники защитников имеют право на социальные гарантии.

Новини.LIVE рассказывают, кто считается членом семьи УБД и может рассчитывать на льготы.

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Кто является членом семьи УБД

Закон четко определяет, кого считают членами семьи УБД, а значит — кто может рассчитывать на льготы, компенсации или другие формы помощи.
Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, к членам семьи участника боевых действий относятся:

  • жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
  • неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
  • лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;
  • нетрудоспособные родители;
  • лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

Льготы для членов семей УБД

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий и члены их семей имеют право получить:

  • 75% скидки на квартплату;
  • 75% скидки на коммунальные услуги (газоснабжение, электроэнергия и т.д.).
  • 75% скидки стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Семьи, состоящие только из нетрудоспособных лиц, имеют также 75% скидки за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).

Для людей с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.

Дети участников боевых действий имеют доступ к таким льготам:

  • оздоровление и отдых;
  • первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях;
  • перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;
  • бесплатное или льготное проживание в общежитиях при обучении на дневной форме;
  • социальную стипендию (если у студента нет задолженности).

Оформить льготы семьям УБД можно в ближайшем отделении Пенсионного фонда. Для этого нужно подать копии документов, которые подтверждают родственную связь заявителя с УБД и его право на получение льгот.

Ранее мы писали, на какую социальную поддержку могут рассчитывать военные, вернувшиеся из вражеского плена.

Также узнавайте, какие льготы положены Героям Украины.

семья льготы соцвыплаты УБД социальная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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