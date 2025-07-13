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Коммуналка за полцены — кто имеет право на скидки в июле

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 19:01
Коммунальные льготы — кому государство будет покрывать половину стоимости услуг в июле
Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане могут получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер льготы зависит от категории — это может быть 25%, 50% или даже полное освобождение от оплаты.

О том, кто может меньше платить за коммуналку в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Многодетные семьи

Семьи, которые воспитывают трех и более детей, имеют право на 50% скидки на оплату коммуналки. Эта льгота покрывает расходы на жилье (в пределах установленных норм площади), коммунальные услуги, а также покупку твердого или жидкого топлива для отопления.

Но есть условие — среднемесячный доход семьи на одного члена домохозяйства за последние шесть месяцев не должен превышать 4 240 грн (норма на 2025 год).

Военные и их семьи

Согласно информации от правительства, военнослужащие и члены их семей также имеют право на льготы. В 2025 году скидку могут оформить:

  1. Участники войны — 50%.
  2. Участники боевых действий — 75% скидки.
  3. Члены семей погибших военных — 50%.
  4. Лица с инвалидностью вследствие войны — полное освобождение (100%).

Льгота распространяется на оплату коммунальных услуг, включая газ, вывоз мусора и управление многоквартирным домом.

Пенсионеры и другие льготники

100% скидку на коммуналку могут получить пенсионеры, которые ранее работали учителями, медиками или библиотекарями в сельской местности. Также освобождаются от уплаты:

  • работники музеев и учреждений культуры в селах;
  • отдельные пострадавшие от нацистских преследований;
  • вдовы или вдовцы ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, их опекуны.

Также, в 2025 году, получить скидку в размере 25% могут "дети войны".

Ранее мы писали, что государство оказывает важную поддержку военнослужащим, в частности в форме льгот для участников боевых действий и их семей. Впрочем, не каждый член семьи защитника может претендовать на такие привилегии.

Также мы рассказывали, что сократить расходы на оплату электроэнергии возможно, особенно когда она используется как основной источник отопления дома. В таком случае потребители могут рассчитывать на сниженный тариф. Кроме того, доступны ночные тарифы и субсидии, которые помогают значительно уменьшить ежемесячные расходы на коммунальные услуги.

тарифы коммунальные услуги деньги льготы платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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