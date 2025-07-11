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Головна Економіка За світло доведеться платити більше — експерт назвав нову ціну

За світло доведеться платити більше — експерт назвав нову ціну

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 07:15
Тарифи на світло в Україні — коли ціна може сягнути 6 гривень за кіловат
Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні планують змінити тарифи на електроенергію як для людей, так і для бізнесу. Це пов’язано з оновленим Меморандумом з Міжнародним валютним фондом (МВФ), в якому йдеться про необхідність зробити тарифи економічно обґрунтованими.

Про те, коли та на скільки в Україні можуть підвищити вартість електроенергії для побутових споживачів, зазначається в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

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Чому підвищення тарифів не уникнути

Згідно з Меморандумом, Кабінет Міністрів має розробити план поетапного підвищення ціни на електроенергію, а також прозору систему формування тарифів. Всі ці зміни мають відбутися протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

Особливу увагу планується приділити створенню ефективної системи підтримки соціально незахищених категорій населення.

На скільки можуть підвищити вартість електроенергії

За словами заступника директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрія Закревського, в умовах підвищення тарифів на електроенергію спостерігатиметься два паралельних процеси:

  • вирівнювання вартості електроенергії до європейських стандартів;
  • вдосконалення системи адресної підтримки для окремих категорій громадян.

"Як показує досвід, адресна грошова допомога людям, які насправді цього потребують, обходиться державі набагато дешевше, ніж популізм з окремо виділеними цінами", — зазначив експерт.

Він також припустив, що ціна на електроенергію для населення може зрости до 6 гривень за кіловат-годину. Підвищення буде поступовим, можливо у два етапи.

Конкретної дати поки що немає — зміни можуть початися як цього року, так і наступного. Однак найімовірніше, за словами експерта, рух у бік підвищення вартості електроенергії розпочнеться ближче до 2026 року.

Раніше ми писали, що українці щомісяця мають передавати дані про спожитий газ — це вже стало звичною процедурою для більшості домогосподарств. Проте трапляються ситуації, коли необхідно терміново надіслати фото лічильника газопостачальній компанії.

Також ми розповідали, що заощадити на електроенергії можна, особливо якщо вона використовується для обігріву помешкання. У таких випадках передбачено можливість користування пільговим тарифом

тарифи комунальні послуги електроенергія світло вартість платіжка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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