Тарифы на свет в Украине — когда цена может достичь 6 гривен за киловатт

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине планируют изменить тарифы на электроэнергию как для людей, так и для бизнеса. Это связано с обновленным Меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ), в котором говорится о необходимости сделать тарифы экономически обоснованными.

О том, когда и на сколько в Украине могут повысить стоимость электроэнергии для бытовых потребителей, отмечается в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

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Почему повышения тарифов не избежать

Согласно Меморандуму, Кабинет Министров должен разработать план поэтапного повышения цены на электроэнергию, а также прозрачную систему формирования тарифов. Все эти изменения должны произойти в течение шести месяцев после завершения военного положения.

Особое внимание планируется уделить созданию эффективной системы поддержки социально незащищенных категорий населения.

На сколько могут повысить стоимость электроэнергии

По словам заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрея Закревского, в условиях повышения тарифов на электроэнергию будет наблюдаться два параллельных процесса:

выравнивание стоимости электроэнергии до европейских стандартов;

совершенствование системы адресной поддержки для отдельных категорий граждан.

"Как показывает опыт, адресная денежная помощь людям, которые на самом деле в этом нуждаются, обходится государству гораздо дешевле, чем популизм с отдельно выделенными ценами", — отметил эксперт.

Он также предположил, что цена на электроэнергию для населения может вырасти до 6 гривен за киловатт-час. Повышение будет постепенным, возможно в два этапа.

Конкретной даты пока нет — изменения могут начаться как в этом году, так и в следующем. Однако вероятнее всего, по словам эксперта, движение в сторону повышения стоимости электроэнергии начнется ближе к 2026 году.

Ранее мы писали, что украинцы ежемесячно должны передавать данные о потребленном газе — это уже стало привычной процедурой для большинства домохозяйств. Однако бывают ситуации, когда необходимо срочно отправить фото счетчика газоснабжающей компании.

Также мы рассказывали, что сэкономить на электроэнергии можно, особенно если она используется для обогрева помещения. В таких случаях предусмотрена возможность пользования льготным тарифом.