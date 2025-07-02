Комунальні тарифи в Україні — коли та на скільки можуть підвищити вартість послуг

Людина тримає платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри підвищення тарифів, українці досі платять за електроенергію менше, ніж її реальна ринкова вартість. При цьому у звітах міжнародних організацій наголошується, що важливо подбати про те, аби подальше зростання цін не позбавило захисту соціально вразливі родини.

Про те, чи можливе подальше підвищення комунальних тарифів в Україні, зазначається в Меморандумі з МВФ.

Реклама

Читайте також:

Чи зростуть тарифи після війни

Сьогодні увага влади зосереджена на подоланні наслідків війни в енергетиці. Водночас фахівці наголошують на необхідності розробки післявоєнної стратегії реформ. Адже в галузі накопичилися проблеми, які потребують системного вирішення.

За оцінками МВФ, тарифи для побутових споживачів у 2023–2024 роках зросли, але стартували з дуже низького рівня. А ціни на тепло і гарячу воду не змінювалися ще з початку повномасштабного вторгнення.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) підрахувала, що навіть після підвищення побутові тарифи на електроенергію складають лише половину від тієї суми, яку сплачує малий бізнес у Києві. А ціни на газ покривають лише близько 50% його реальної вартості за ринковими розрахунками.

Як пропонують змінити підхід до формування комунальних тарифів

Україна має розробити чіткий план розвитку енергетичного сектору після війни. У ньому слід передбачити нову модель тарифоутворення — щоб покривати реальні витрати, але й не залишати без допомоги тих, хто її потребує.

Такий підхід, за словами МВФ, дозволить зробити енергетичну систему фінансово стабільною. Перегляд тарифів:

зробить сектор прибутковішим;

сприятиме розвитку конкуренції;

допоможе зменшити борги енергокомпаній;

стимулювати населення до більш раціонального використання ресурсів.

Особливу увагу обіцяють приділити малозабезпеченим родинам. Планується оновити систему субсидій — зробити її більш точною та ефективною. Один із головних викликів — правильно визначити тих, хто справді потребує допомоги.

Раніше ми писали, що через війну багато українців виїхали за кордон, залишивши свої квартири без нагляду. Проте за комунальні послуги в порожньому житлі продовжували нараховуватися рахунки. Після повернення люди часто знаходять значні борги.

Також ми розповідали, що мільйони українців, зокрема через повномасштабне вторгнення, переїхали до Польщі. Там їм доводиться звикати до нових умов життя та платити за комунальні послуги вже за іншими правилами.