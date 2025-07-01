Старі комунальні борги — через скільки років можна списати та як це зробити

Жінка рахує комунальні витрати. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Багато українців, які виїхали за кордон через війну, залишили свої домівки без нагляду. Однак, навіть на порожні квартири продовжували нараховувати плату за комунальні послуги. Повернувшись, люди нерідко виявляють чималу заборгованість.

Про те, чи можуть списати старі комунальні борги українців та як це зробити, пояснили на сайті Верховної Ради.

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Коли можна не платити за комуналку

Якщо квартира або будинок були порожні понад 30 днів, українці мають право зменшити суму у квитанціях за комунальні послуги. У такому випадку можна тимчасово не сплачувати за:

газ;

воду;

електроенергію;

вивезення сміття.

Щоб це зробити, потрібно подати заяву до компанії, яка надає відповідні послуги. До заяви обов’язково слід додати підтвердження того, що в оселі ніхто не жив. Це може бути, наприклад, довідка про роботу або навчання за кордоном.

Проте слід пам’ятати, що це правило не стосується опалення та послуг з утримання багатоквартирного будинку. Навіть якщо ви довго не жили в оселі, за ці послуги борги все одно нараховуються. У результаті можуть накопичитися чималі суми.

Що робити, якщо борги накопичувались роками

Комунальні підприємства дедалі частіше звертаються до суду, щоб стягнути борги. Проте не всі знають, що у випадках, коли з моменту виникнення боргу минуло понад 3 роки — його можна списати. Це називається строком позовної давності.

Однак тут є важливе уточнення, списати борг можна тільки якщо комунальники подали на вас до суду. Самостійно ініціювати позов про списання боргу — неможливо.

Виходить, що судовий позов — це не завжди погано. Навпаки, у вас з’являється можливість позбутися частини боргу. Для цього потрібно подати письмову заяву до суду з проханням застосувати строк позовної давності.

Як списати старі комунальні борги

Варто зазначити, що суд сам по собі не застосовує цю норму. Якщо ви не подасте заяву про минулі строки позивної давності, вас можуть зобов’язати заплатити всю суму.

У вас є 10 днів з моменту отримання ухвали про відкриття провадження, щоб подати це клопотання. Але навіть якщо цей термін минув — все одно подавайте. Якщо рішення ще не ухвалене, суд може його прийняти.

Також після винесення рішення у вас буде 30 днів на оскарження. У межах апеляції теж можна просити суд застосувати строк давності. А якщо ви не знали, що рішення вже є — можна подати клопотання про поновлення строку оскарження. У разі його задоволення ви знову отримаєте шанс подати відповідну заяву.

Раніше ми писали, якщо суд визнає борг, майно людини можуть арештувати та реалізувати через "СЕТАМ", а отримані кошти спрямовують на погашення заборгованості. Решту повертають власнику.

Також ми розповідали, що більшість українців справно платить за комуналку, але іноді частину цих коштів можуть повернути. Причина — порушення постачальниками правил нарахування тарифів.