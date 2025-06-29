Конфіскація майна боржника — які речі не зможе відібрати виконавча служба

Чоловік виносить диван. Фото: Freepik

Попри війну, в Україні продовжує діяти система арешту майна тих, хто має борги за комуналку, аліменти, зарплату чи інші фінансові зобов’язання. Однак конфіскувати можуть далеко не все.

У Міністерстві юстиції України пояснили, яке майно не можуть забирати через борги.

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Як відбувається конфіскація майна боржника

Борги можуть бути як у людей, так і в компаній. Якщо борг підтверджено судом, майно боржника можуть арештувати й продати через систему держторгів "СЕТАМ". Отримані гроші йдуть на покриття боргу, а залишок повертають власнику.

На торги потрапляє не лише нерухомість, а й автомобілі, побутова техніка та інше цінне майно. Найчастіше арешти стосуються тих, хто не виплатив кредити. Також штрафи за ухилення від мобілізації можуть перерости в конфіскацію майна, якщо їх не сплатити.

Арешт накладається за рішенням суду і зазвичай суд стає на бік кредитора. Відібрати можуть:

автомобілі;

гроші на банківських рахунках;

квартири, будинки, землю та інші цінні речі.

Що не мають права забрати навіть за борги

Згідно з даними Мін’юсту, якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат (приблизно 160 тисяч гривень), єдине житло або ділянка землі під ним не підлягають вилученню. Також не можуть конфіскувати:

дитячі речі;

особистий одяг і взуття;

нагороди, медалі, дипломи;

предмети для релігійних обрядів;

медичні прилади (якщо вони потрібні боржнику або близьким родичам);

найнеобхідніші меблі й техніку: одне ліжко, шафу, стіл, холодильник, телевізор або комп’ютер.

Фермерів теж частково захищено законом: у них не вилучатимуть посівний матеріал, тварин, які не використовуються з підприємницькою метою (одна одиниця молочної, робочої або племінної худоби, дві пари кролів, до п’яти птахів), а ще корми для утримання цих тварин до періоду вигону на пасовища.

Також захищені від конфіскації й знаряддя праці — сільськогосподарський інвентар громадян, які займаються особистим господарством.

Раніше ми писали, що іноді українці отримують вимоги від банків щодо боргів, які не оформлювали. На перший погляд, це здається помилкою, проте подібні зобов’язання іноді переходять до родичів.

Також ми розповідали, що з початку повномасштабної війни багато громадян виїхали за кордон, залишивши в Україні юридичні обов’язки, зокрема — щодо сплати аліментів. Деякі батьки, опинившись за межами країни, уникають їх виконання.