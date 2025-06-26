Борги родича — кого можуть змусити повертати чужу позику у 2025

Людина рахує гроші біля банкомата. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Інколи українці отримують вимогу від банку погасити позику, яку вони не брали. Спершу може здатись, що це помилка, однак розібравшись у питанні виявляється, що це не шахрайство. Дійсно існують ситуації, коли борги людини переходять до її родичів.

Про те, хто та чому повинен повертати борги свого родича, пояснили на сайті Мережі правового розвитку.

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Що робить банк після смерті позичальника

Після смерті родича у спадщину можуть перейти не тільки майно, а й борги — зокрема, невиплачений кредит. Багато хто в таких ситуаціях губиться й одразу відмовляється від спадщини, не знаючи всіх нюансів.

Якщо людина, яка мала кредит, помирає — банк припиняє нараховувати відсотки за цим кредитом. Спадкоємцям потрібно якнайшвидше повідомити фінансову установу про загибель боржника та надати копію свідоцтва про смерть.

Поки спадкоємці не вступили у спадок, кредит "заморожується" — жодних виплат робити не потрібно. Але після вступу у спадкові права необхідно звернутися до банку й погодити порядок погашення боргу. Якщо спадкоємці відмовляються платити — банк може подати до суду.

Хто має відповідати за борг

Кредит переходить на спадкоємців першої черги:

дітей;

батьків;

чоловіка або дружину.

Якщо є заповіт, борг може перейти й іншим особам, яких було вказано у документі. Також слід враховувати кілька важливих моментів:

Якщо подружжя було в офіційному шлюбі, борг переходить на вдівця чи вдову. Якщо шлюб був розірваний — колишній чоловік або дружина не зобов’язані нічого сплачувати. Якщо розлучення не було оформлене юридично, навіть за довгої розлуки — шлюб вважається чинним, а борг переходить подружжю. Якщо боржник був самотній і бездітний — відповідальність можуть нести батьки.

У деяких випадках борг можуть анулювати — наприклад, якщо кредит був застрахований. Іноді страхова сума навіть перевищує сам борг, тоді різницю можуть отримати спадкоємці.

Часто разом із квартирою спадкоємцям передаються й борги за комунальні послуги. Перш ніж приймати таку спадщину, слід оцінити стан житла та розмір боргу. Якщо спадщину вже прийнято — борг потрібно погасити, інакше можливе судове стягнення.

Чи можна відмовитись повертати борг родича

Найпростіший спосіб — не вступати в спадок. У такому випадку нічого робити не потрібно: через 6 місяців усе майно, включно з боргами, переходить державі. Це доречно, якщо родич не залишив нічого цінного, а лише борги.

Якщо у спадщині є і майно, і борги — треба звернутися до нотаріуса, дізнатися вартість спадку й вирішити, чи є сенс його приймати. Варто також враховувати, що банк має обмежений час, щоб вимагати повернення кредиту:

1 рік після закінчення дії договору;

6 місяців із моменту, коли дізнався про смерть боржника.

Якщо спадкоємця не повідомили належним чином про наявність боргу, а вище згадані терміни минули — він має право не повертати позику.

Раніше ми писали, що в Україні діти мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом. Це стосується не лише тих, хто народився до моменту смерті спадкодавця, а й тих, хто був зачатий ще за його життя, але з’явився на світ уже після його смерті.

Також ми розповідали, що проблема несплати аліментів залишається однією з найактуальніших у соціальній сфері країни. За інформацією Міністерства юстиції, на початку квітня цього року в Україні було зареєстровано понад 147 тисяч осіб, які мають борги з аліментів.