Несплата аліментів — яке покарання загрожує боржникам у 2025 році

Дитина з батьками. Фото: Freepik

Несплата аліментів — одна з найгостріших соціальних проблем в Україні. Станом на початок квітня цього року, за даними Міністерства юстиції, в нашій державі налічувалося понад 147 тисяч боржників. Однак недобросовісним батькам, які ухиляються від виконання обов'язків щодо власних дітей, варто знати, чим загрожує така безвідповідальність.

Яке покарання передбачене за несплату аліментів, розповів адвокат Олександр Малик.

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Як дізнатися суму боргу за аліментами

За законодавством України, сума аліментів, яку має сплачувати батько або мати дитини, зазначається у судовому наказі, виконавчому листі або у мирній угоді між колишнім подружжям. Щоб дізнатися інформацію про заборгованість за аліментами, потрібно звернутися до уповноважених державних служб.

Чим загрожує борг за аліментами

Відповідальність за несплату аліментів на утримання дитини передбачена незалежно від того, яким чином було призначено їх стягнення — згідно з мирним договором між батьками або через суд.

Якщо боржник свідомо не сплачує кошти, українським законодавством передбачені такі види відповідальності:

Цивільноправова. З боржника у судовому порядку стягується борг та компенсація за затримку виплат — 1% від заборгованості за кожен прострочений день. Адміністративна. Боржнику загрожує арешт майна, позбавлення батьківських прав та водійського посвідчення, обмеження виїзду за межі країни. Кримінальна. До злісних ухилянтів від сплати аліментів застосовуються покарання у вигляді громадських робіт, арешту, позбавлення волі.

Тяжкість покарання визначається у судовому порядку та залежить від терміну заборгованості, причин виникнення й готовності платника погасити борг.

Кого можуть звільнити від сплати боргу за аліментами

Сімейним кодексом України передбачена можливість зменшення суми боргу або повне звільнення від його сплати. Це можливо у таких випадках:

важке захворювання самого платника або найближчих його родичів, котрі потребують його допомоги;

форс-мажорні ситуації, такі як пожежа в будинку тощо;

обставини, на які неможливо вплинути, наприклад стихійні лиха, активні військові дії;

помилки, допущені третіми особами, а саме бухгалтерами, банківськими працівниками, що мають стосунок до нарахування чи переказу виплат.

За наявності однієї з вищеперелічених обставин боржнику необхідно звернутися до суду й довести свою невинуватість, тоді відповідальність за борг можуть скасувати або пом'якшити.

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