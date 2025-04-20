Несплата аліментів — коли можна передати нерухомість замість платежів

Жінка віддає ключі чоловіку. Фото: Pexels

В Україні батьки зобов’язані матеріально підтримувати дитину до її повноліття — до 18 років. Якщо один із батьків не живе з дитиною, він має сплачувати аліменти.

Про те, хто може не платити аліменти та що для цього потрібно зробити, пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

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Коли людину можуть звільнити від сплати аліментів

Аліменти — це фінансова допомога на забезпечення потреб іншої особи, яка призначається судом у вигляді частки від заробітку платника або встановлюється як фіксована сума. Однак є й інший варіант.

Замість щомісячних грошових виплат можна передати у власність дитині або другому з батьків, з ким вона проживає, нерухомість — наприклад, квартиру, будинок або землю. Для цього потрібно:

Звернутися до органу опіки та піклування. Надати документи на майно та паспорт з ідентифікаційним кодом. Отримати дозвіл на передачу майна. Оформити договір у нотаріуса. Якщо дитині вже є 14 років, вона повинна бути присутньою і підписати угоду.

Такий договір має бути нотаріально засвідчений. Після цього другий із батьків бере на себе повну відповідальність за утримання дитини без подальшої виплати аліментів.

Хто володіє таким майном та чи можна його продавати

Майно може бути оформлене лише на дитину або ж на неї та батька/матір, з ким вона проживає — у спільну часткову власність.

Таку нерухомість можна виставити на продаж, але до 18 років дитини — тільки з дозволу органу опіки та піклування. Після досягнення повноліття дитина сама вирішує, що робити з нерухомістю.

Раніше ми писали, що в Україні трапляються випадки, коли спадщина залишається без претендентів — ніхто не приймає її або немає спадкоємців. Тоді вона визнається відумерлою.

Також ми розповідали, що багато людей вважає, що аліменти — це лише кошти на дитину від одного з батьків. Але існують й інші випадки, коли за певних обставин один із подружжя може вимагати таку фінансову підтримку.