Спадщина в Україні — чому все майно може забрати держава у 2025

Жінка похилого віку підписує документ. Фото: Pexels

В Україні бувають ситуації, коли після смерті людини її спадщина залишається без господаря — тобто ніхто з родичів не подав заяву на її прийняття або взагалі немає спадкоємців. У такому випадку спадщина визнається відумерлою.

Про те, коли все майно спадкодавця може отримати держава, зазначається у 1277 статті Цивільного кодексу України.

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Якщо спадщина визнається відумерлою, це означає, що майно померлого, наприклад, квартира чи будинок — переходить у власність територіальної громади. Але для цього потрібне рішення суду. Спадщина визнається відумерлою якщо:

немає спадкоємців за законом або заповітом;

спадкоємців усунули від права на спадкування;

спадкоємці відмовилися від спадщини або не прийняли її вчасно.

Зазвичай на прийняття спадщини дається 6 місяців. Проте, за поважних причин, цей термін може бути продовжено в судовому порядку.

Хто може звернутися до суду

Як уже зазначалось, спадщина може бути визнана відумерлою лише за рішенням суду. Для цього потрібно подати відповідний позов. Це можуть зробити:

кредитори померлого;

органи місцевої влади за місцем розташування спадкового майна;

власники або користувачі сусідніх земельних ділянок (якщо спадщина включає сільськогосподарську землю).

Звернутися до суду з вимогою визнати спадщину відумерлою можна не раніше ніж через рік після смерті людини. Після рішення суду нерухомість та інше майно переходять у власність громади, де вони знаходяться.

До винесення рішення спадкове майно перебуває під охороною, щоб його не пошкодили або не забрали треті особи. Це робиться на користь можливих спадкоємців чи кредиторів.

Також зазначимо, що за потреби можна отримати інформацію зі Спадкового реєстру — чи заведена спадкова справа або чи було вже видано свідоцтво про право на спадщину.

Раніше ми писали, що не все майно подружжя підлягає поділу. Закон визначає, що особиста власність належить лише одному з партнерів і не ділиться після розлучення.

Також ми розповідали, що спадщина в Україні передається за заповітом або за законом. Якщо заповіт відсутній, майно отримують родичі відповідно до черги, враховуючи ступінь спорідненості, шлюб, усиновлення та інших факторів.