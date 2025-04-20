Наследство в Украине — почему все имущество может забрать государство в 2025

Пожилая женщина подписывает документ. Фото: Pexels

В Украине бывают ситуации, когда после смерти человека его наследство остается без хозяина — то есть никто из родственников не подал заявление на его принятие или вообще нет наследников. В таком случае наследство признается выморочным.

О том, когда все имущество наследодателя может получить государство, отмечается в 1277 статье Гражданского кодекса Украины.

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Если наследство признается выморочным, это означает, что имущество умершего, например, квартира или дом — переходит в собственность территориальной общины. Но для этого нужно решение суда. Наследство признается выморочным если:

нет наследников по закону или завещанию;

наследников отстранили от права на наследование;

наследники отказались от наследства или не приняли его вовремя.

Обычно на принятие наследства дается 6 месяцев. Однако, по уважительным причинам, этот срок может быть продлен в судебном порядке.

Кто может обратиться в суд

Как уже отмечалось, наследство может быть признано выморочным только по решению суда. Для этого нужно подать соответствующий иск. Это могут сделать:

кредиторы умершего;

органы местной власти по месту расположения наследственного имущества;

владельцы или пользователи соседних земельных участков (если наследство включает сельскохозяйственную землю).

Обратиться в суд с требованием признать наследство выморочным можно не ранее чем через год после смерти человека. После решения суда недвижимость и другое имущество переходят в собственность общины, где они находятся.

До вынесения решения наследственное имущество находится под охраной, чтобы его не повредили или не забрали третьи лица. Это делается в пользу возможных наследников или кредиторов.

Также отметим, что при необходимости можно получить информацию из Наследственного реестра — заведено ли наследственное дело или, было ли уже выдано свидетельство о праве на наследство.

Ранее мы писали, что не все имущество супругов подлежит разделу. Закон определяет, что личная собственность принадлежит только одному из партнеров и не делится после развода.

Также мы рассказывали, что наследство в Украине передается по завещанию или по закону. Если завещание отсутствует, имущество получают родственники согласно очереди, учитывая степень родства, брак, усыновление и других факторов.