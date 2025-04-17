Діти, подружжя чи батьки — хто в Україні має першочергове право на спадок

Людина підписує документ. Фото: Pixabay

В Україні спадщина ділиться за законом або за заповітом. Якщо людина помирає і не залишає останню волю, майно переходить до родичів згідно з певною черговістю. Усе залежить від ступеня споріднення, наявності шлюбу, усиновлення, а також факту перебування на утриманні померлого протягом останніх п’яти років його життя.

Про те, хто перший спадкоємець після смерті батька, пояснили на сайті Новороздільської територіальної громади.

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Закон визначає п’ять черг спадкоємців. Якщо спадкоємців першої черги немає, право на спадщину переходить до наступної. Майно ділиться порівну між представниками однієї черги. Українці отримують спадок в такій послідовності:

Перша черга — діти (включно з тими, що народилися після смерті спадкодавця), чоловік або дружина, а також батьки. Друга черга — рідні брати й сестри, бабуся та дідусь з обох боків. Третя черга — дядьки й тітки. Четверта черга — ті, хто проживав з померлим однією сім’єю щонайменше п’ять років. П’ята черга — інші родичі до шостого ступеня споріднення та утриманці.

Особливості спадкування дітьми

Діти мають право на спадщину і від батька, і від матері — навіть якщо батьки не були одружені, але батько вказаний у свідоцтві про народження. Недійсний або укладений після народження дитини шлюб — не перешкода для спадкування.

Якщо дитина народжена поза шлюбом, у такому разі право на спадщину вона отримає лише після встановлення батьківства через суд. Судове рішення є підставою для внесення запису до РАЦСу і відкриває доступ до спадку.

Успадковані діти мають ті самі права, що й рідні. Навіть якщо чоловік не був у шлюбі з матір’ю дитини, але визнав батьківство, дитина має право на спадщину.

Коли майно отримає подружжя чи батьки

Після смерті одного з подружжя інший має право на спадщину першочергово — за умови офіційно зареєстрованого шлюбу. Церковне вінчання без держреєстрації не дає юридичного права на спадок.

Батьки можуть успадковувати від дітей, але лише якщо не були позбавлені батьківських прав і не визнані недостойними. Для підтвердження родинного зв’язку потрібно надати свідоцтво про народження. Для спадкування також можуть знадобитись інші документи, такі як свідоцтва РАЦС, записи у паспорті, а також судові рішення, які підтверджують родинні зв’язки.

Раніше ми писали, що багато українців, які виїхали за кордон через війну, мають певні юридичні труднощі, зокрема щодо спадщини. Часто постає питання, як отримати у власність майно, якщо немає можливості приїхати до України.

Також ми розповідали, що процес спадкування може мати чимало підводних каменів. Наприклад, разом із майном можна успадкувати й борги. Крім того, деякі активи взагалі не підлягають спадкуванню.