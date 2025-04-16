Українці за кордоном — як у 2025 прийняти спадщину, не повертаючись додому

Людина підписує документ. Фото: Pexels

Велика кількість українців, які були змушені залишити рідну країну через війну, можуть мати клопіт з певними юридичними моментами. Одне з найпоширеніших питань стосується спадщини. Адже не всі знають, як прийняти її, якщо перебуваєш за кордоном і не можеш особисто приїхати до України.

Про те, чи можна прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном, та як це зробити, пояснили в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

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Чи можна прийняти спадщину за кордоном

Існують чітко визначені правила, які дозволяють вирішити спадкові справи навіть на відстані. Подати заяву про прийняття майна як за законом, так і за заповітом — можна лише у два способи:

особисто звернувшись до українського нотаріуса;

або ж надіславши поштою, за умови, що підпис на заяві завірений нотаріально.

Варто зазначити, що передати таку заяву через уповноважену особу на підставі довіреності не дозволяється. Якщо спадкоємець перебуває за кордоном і не має можливості приїхати до України в межах строку, визначеного для прийняття спадщини, але має намір її прийняти, йому слід:

звернутись до нотаріуса в країні перебування або до української консульської установи, щоб оформити заяву;

надіслати заяву до обраного нотаріуса в Україні, який відкриє спадкову справу.

Зробити це потрібно до спливу шестимісячного строку з моменту смерті спадкодавця. Датою подання вважатиметься дата відправлення поштового відправлення, незалежно від моменту доставки.

Важливий момент, якщо заяву посвідчено іноземним нотаріусом, для деяких країн знадобиться апостиль або консульська легалізація. Крім того, необхідно забезпечити правильний переклад заяви українською мовою з нотаріальним засвідченням справжності підпису перекладача або виконати переклад безпосередньо нотаріусом, якщо він володіє обома мовами.

Найзручніший варіант — звернутися саме до консульської установи України. У цьому разі заява одразу оформлюється українською мовою, не потребує легалізації, перекладу та додаткових підтверджень.

Що знадобиться для оформлення спадщини за кордоном

Після завершення строку для прийняття спадщини, незалежно від її форми — за законом чи заповітом, спадкоємець може отримати свідоцтво про право на спадщину. Для цього необхідно звернутися до нотаріуса з відповідною заявою. Під час оформлення свідоцтва нотаріус обов’язково перевіряє:

факт смерті спадкодавця;

дату й місце відкриття спадщини;

факт прийняття спадщини у встановлений спосіб;

перелік спадкового майна, на яке оформлюється право;

обґрунтованість права на спадкування (особливо у випадку спадкування за законом).

Для підтвердження цих обставин нотаріус вимагає відповідні документи. При цьому не зобов’язані подавати заяву про прийняття спадщини у визначений законом строк особи, які:

є малолітніми, неповнолітніми, недієздатними або обмежено дієздатними;

постійно мешкали разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини.

Такі спадкоємці вважаються тими, хто автоматично прийняв спадщину, якщо протягом шести місяців вони не відмовилися від неї.

Варто зазначити, що надання свідоцтва про право на спадщину не обмежене в часі. Також слід знати, що на відміну від етапу подання заяви, коли обов’язкова особиста присутність спадкоємця, то вже під час подальшого оформлення спадщини його інтереси може представляти довірена особа.

Раніше ми писали, що хоча багато українців вважають заповіт найкращим варіантом розпорядження майном після смерті, в деяких випадках вигіднішим може бути договір довічного утримання. Це стосується людей похилого віку, які потребують постійної опіки.

Також ми розповідали, що часом спадкоємці зіштовхуються з неочікуваними проблемами. Наприклад, отриманий у спадок будинок може мати самовільно встановлене газове обладнання. Це означає втручання в систему без погодження з оператором і порушення технічних норм, що загрожує значним штрафом.