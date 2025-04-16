Украинцы за рубежом — как в 2025 принять наследство, не возвращаясь домой

Человек подписывает документ. Фото: Pexels

Большое количество украинцев, которые были вынуждены покинуть родную страну из-за войны, могут иметь хлопоты с определенными юридическими моментами. Один из самых распространенных вопросов касается наследства. Ведь не все знают, как принять его, если находишься за границей и не можешь лично приехать в Украину.

О том, можно ли принять наследство в Украине, находясь за рубежом, и как это сделать, объяснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Реклама

Читайте также:

Можно ли принять наследство за рубежом

Существуют четко определенные правила, которые позволяют решить наследственные дела даже на расстоянии. Подать заявление о принятии имущества как по закону, так и по завещанию — можно только двумя способами:

лично обратившись к украинскому нотариусу;

или же отправив по почте, при условии, что подпись на заявлении заверена нотариально.

Стоит отметить, что передать такое заявление через уполномоченное лицо на основании доверенности не разрешается. Если наследник находится за границей и не имеет возможности приехать в Украину в пределах срока, определенного для принятия наследства, но намерен его принять, ему следует:

обратиться к нотариусу в стране пребывания или в украинское консульское учреждение, чтобы оформить заявление;

отправить заявление к выбранному нотариусу в Украине, который откроет наследственное дело.

Сделать это нужно до истечения шестимесячного срока с момента смерти наследодателя. Датой подачи будет считаться дата отправки почтового отправления, независимо от момента доставки.

Важный момент, если заявление заверено иностранным нотариусом, для некоторых стран понадобится апостиль или консульская легализация. Кроме того, необходимо обеспечить правильный перевод заявления на украинский язык с нотариальным заверением подлинности подписи переводчика или выполнить перевод непосредственно нотариусом, если он владеет обоими языками.

Самый удобный вариант — обратиться именно в консульское учреждение Украины. В этом случае заявление сразу оформляется на украинском языке, не требует легализации, перевода и дополнительных подтверждений.

Что понадобится для оформления наследства за рубежом

После завершения срока для принятия наследства, независимо от его формы — по закону или завещанию, наследник может получить свидетельство о праве на наследство. Для этого необходимо обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. При оформлении свидетельства нотариус обязательно проверяет:

факт смерти наследодателя;

дату и место открытия наследства;

факт принятия наследства в установленный способ;

перечень наследственного имущества, на которое оформляется право;

обоснованность права на наследование (особенно в случае наследования по закону).

Для подтверждения этих обстоятельств нотариус требует соответствующие документы. При этом не обязаны подавать заявление о принятии наследства в определенный законом срок лица, которые:

являются малолетними, несовершеннолетними, недееспособными или ограниченно дееспособными;

постоянно жили вместе с наследодателем на время открытия наследства.

Такие наследники считаются теми, кто автоматически принял наследство, если в течение шести месяцев они не отказались от него.

Стоит отметить, что предоставление свидетельства о праве на наследство не ограничено во времени. Также следует знать, что в отличие от этапа подачи заявления, когда обязательно личное присутствие наследника, то уже во время дальнейшего оформления наследства его интересы может представлять доверенное лицо.

Ранее мы писали, что хотя многие украинцы считают завещание лучшим вариантом распоряжения имуществом после смерти, в некоторых случаях выгоднее может быть договор пожизненного содержания. Это касается пожилых людей, которые нуждаются в постоянной опеке.

Также мы рассказывали, что порой наследники сталкиваются с неожиданными проблемами. Например, полученный в наследство дом может иметь самовольно установленное газовое оборудование. Это означает вмешательство в систему без согласования с оператором и нарушение технических норм, что грозит значительным штрафом.