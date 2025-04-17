Дети, супруги или родители — кто в Украине имеет первоочередное право на наследство

Первые в очереди — кто унаследует имущество после смерти отца
В Украине наследство делится по закону или по завещанию. Если человек умирает и не оставляет последнюю волю, имущество переходит к родственникам согласно определенной очередности. Все зависит от степени родства, наличия брака, усыновления, а также факта пребывания на содержании умершего в течение последних пяти лет его жизни.
О том, кто первый наследник после смерти отца, объяснили на сайте Новороздольской территориальной громады.
Как распределяется наследство без завещания
Закон определяет пять очередей наследников. Если наследников первой очереди нет, право на наследство переходит к следующей. Имущество делится поровну между представителями одной очереди. Украинцы получают наследство в такой последовательности:
- Первая очередь — дети (включая родившихся после смерти наследодателя), муж или жена, а также родители.
- Вторая очередь — родные братья и сестры, бабушка и дедушка с обеих сторон.
- Третья очередь — дяди и тети.
- Четвертая очередь — те, кто проживал с умершим одной семьей не менее пяти лет.
- Пятая очередь — другие родственники до шестой степени родства и иждивенцы.
Особенности наследования детьми
Дети имеют право на наследство и от отца, и от матери — даже если родители не были женаты, но отец указан в свидетельстве о рождении. Недействительный или заключенный после рождения ребенка брак — не препятствие для наследования.
Если ребенок рожден вне брака, в таком случае право на наследство он получит только после установления отцовства через суд. Судебное решение является основанием для внесения записи в ЗАГС и открывает доступ к наследству.
Унаследованные дети имеют те же права, что и родные. Даже если мужчина не был в браке с матерью ребенка, но признал отцовство, ребенок имеет право на наследство.
Когда имущество получат супруги или родители
После смерти одного из супругов другой имеет право на наследство в первую очередь — при условии официально зарегистрированного брака. Церковное венчание без госрегистрации не дает юридического права на наследство.
Родители могут наследовать от детей, но только если не были лишены родительских прав и не признаны недостойными. Для подтверждения родственной связи нужно предоставить свидетельство о рождении. Для наследования также могут понадобиться другие документы, такие как свидетельства ЗАГС, записи в паспорте, а также судебные решения, подтверждающие родственные связи.
Ранее мы писали, что многие украинцы, которые выехали за границу из-за войны, имеют определенные юридические трудности, в частности относительно наследства. Часто возникает вопрос, как получить в собственность имущество, если нет возможности приехать в Украину.
Также мы рассказывали, что процесс наследования может иметь немало подводных камней. Например, вместе с имуществом можно унаследовать и долги. Кроме того, некоторые активы вообще не подлежат наследованию.
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