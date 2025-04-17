Дети, супруги или родители — кто в Украине имеет первоочередное право на наследство

Человек подписывает документ. Фото: Pixabay

В Украине наследство делится по закону или по завещанию. Если человек умирает и не оставляет последнюю волю, имущество переходит к родственникам согласно определенной очередности. Все зависит от степени родства, наличия брака, усыновления, а также факта пребывания на содержании умершего в течение последних пяти лет его жизни.

О том, кто первый наследник после смерти отца, объяснили на сайте Новороздольской территориальной громады.

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Закон определяет пять очередей наследников. Если наследников первой очереди нет, право на наследство переходит к следующей. Имущество делится поровну между представителями одной очереди. Украинцы получают наследство в такой последовательности:

Первая очередь — дети (включая родившихся после смерти наследодателя), муж или жена, а также родители. Вторая очередь — родные братья и сестры, бабушка и дедушка с обеих сторон. Третья очередь — дяди и тети. Четвертая очередь — те, кто проживал с умершим одной семьей не менее пяти лет. Пятая очередь — другие родственники до шестой степени родства и иждивенцы.

Особенности наследования детьми

Дети имеют право на наследство и от отца, и от матери — даже если родители не были женаты, но отец указан в свидетельстве о рождении. Недействительный или заключенный после рождения ребенка брак — не препятствие для наследования.

Если ребенок рожден вне брака, в таком случае право на наследство он получит только после установления отцовства через суд. Судебное решение является основанием для внесения записи в ЗАГС и открывает доступ к наследству.

Унаследованные дети имеют те же права, что и родные. Даже если мужчина не был в браке с матерью ребенка, но признал отцовство, ребенок имеет право на наследство.

Когда имущество получат супруги или родители

После смерти одного из супругов другой имеет право на наследство в первую очередь — при условии официально зарегистрированного брака. Церковное венчание без госрегистрации не дает юридического права на наследство.

Родители могут наследовать от детей, но только если не были лишены родительских прав и не признаны недостойными. Для подтверждения родственной связи нужно предоставить свидетельство о рождении. Для наследования также могут понадобиться другие документы, такие как свидетельства ЗАГС, записи в паспорте, а также судебные решения, подтверждающие родственные связи.

Ранее мы писали, что многие украинцы, которые выехали за границу из-за войны, имеют определенные юридические трудности, в частности относительно наследства. Часто возникает вопрос, как получить в собственность имущество, если нет возможности приехать в Украину.

Также мы рассказывали, что процесс наследования может иметь немало подводных камней. Например, вместе с имуществом можно унаследовать и долги. Кроме того, некоторые активы вообще не подлежат наследованию.