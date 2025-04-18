Подарунки, спадщина й не тільки — яке майно не дістанеться подружжю при розлученні

Люди спілкуються з юристом. Фото: Pexels

Не все майно, яким володіє подружжя, є спільним. В Україні законом чітко визначено, що таке особиста приватна власність — тобто те, що належить тільки одному з пари та не ділиться у разі розлучення.

Про те, яке майно вважається приватною власністю одного з подружжя, пояснили на Урядовому порталі.

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Яке майно не ділиться при розлученні

Сімейний кодекс України чітко регламентує, яке майно належить до особистої приватної власності чоловіка чи дружини. Згідно з законодавством це:

майно, яке було придбане ще до шлюбу;

нагороди та премії за індивідуальні досягнення;

житло, приватизоване за державною програмою;

земельні ділянки, отримані у приватну власність;

подарунки або спадщина, отримані вже під час шлюбу;

речі, куплені за особисті кошти, навіть якщо придбані у шлюбі;

страхові виплати за договорами страхування життя та здоров’я;

особисті речі (наприклад, одяг, прикраси), навіть якщо куплені за спільні гроші;

компенсації за пошкоджене або знищене особисте майно, а також виплати за моральну шкоду.

Як ділиться прибуток від спільного майна

Якщо у покупці майна брали участь особисті гроші одного з подружжя, він має право на свою частку, навіть якщо решту оплатили з сімейного бюджету.

Крім того, якщо особисте майно приносить прибуток — наприклад, орендну плату або дивіденди, вони теж належать тому, хто ним володіє.

Проте, якщо подружжя фактично не живе разом і не веде спільного господарства, речі, придбані в цей період, можуть бути визнані особистою власністю того, хто їх купив.

Також, навіть якщо річ є виключною власністю одного з подружжя, він має зважати на інтереси дітей та інших членів сім’ї, які мають право нею користуватися.

Раніше ми писали, що багато українців, які через війну виїхали за кордон мають труднощі з отриманням спадщини. Часто незрозуміло, як її оформити, якщо немає можливості приїхати до України особисто.

Також ми розповідали, що спадщина в Україні оформлюється за законом або заповітом. Якщо заповіту немає, майно розподіляється між родичами відповідно до встановленої черговості.