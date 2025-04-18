Подарунки, спадщина й не тільки — яке майно не дістанеться подружжю при розлученні

Особиста власність у шлюбі — що не підлягає поділу при розлученні
Не все майно, яким володіє подружжя, є спільним. В Україні законом чітко визначено, що таке особиста приватна власність — тобто те, що належить тільки одному з пари та не ділиться у разі розлучення.
Про те, яке майно вважається приватною власністю одного з подружжя, пояснили на Урядовому порталі.
Яке майно не ділиться при розлученні
Сімейний кодекс України чітко регламентує, яке майно належить до особистої приватної власності чоловіка чи дружини. Згідно з законодавством це:
- майно, яке було придбане ще до шлюбу;
- нагороди та премії за індивідуальні досягнення;
- житло, приватизоване за державною програмою;
- земельні ділянки, отримані у приватну власність;
- подарунки або спадщина, отримані вже під час шлюбу;
- речі, куплені за особисті кошти, навіть якщо придбані у шлюбі;
- страхові виплати за договорами страхування життя та здоров’я;
- особисті речі (наприклад, одяг, прикраси), навіть якщо куплені за спільні гроші;
- компенсації за пошкоджене або знищене особисте майно, а також виплати за моральну шкоду.
Як ділиться прибуток від спільного майна
Якщо у покупці майна брали участь особисті гроші одного з подружжя, він має право на свою частку, навіть якщо решту оплатили з сімейного бюджету.
Крім того, якщо особисте майно приносить прибуток — наприклад, орендну плату або дивіденди, вони теж належать тому, хто ним володіє.
Проте, якщо подружжя фактично не живе разом і не веде спільного господарства, речі, придбані в цей період, можуть бути визнані особистою власністю того, хто їх купив.
Також, навіть якщо річ є виключною власністю одного з подружжя, він має зважати на інтереси дітей та інших членів сім’ї, які мають право нею користуватися.
Раніше ми писали, що багато українців, які через війну виїхали за кордон мають труднощі з отриманням спадщини. Часто незрозуміло, як її оформити, якщо немає можливості приїхати до України особисто.
Також ми розповідали, що спадщина в Україні оформлюється за законом або заповітом. Якщо заповіту немає, майно розподіляється між родичами відповідно до встановленої черговості.
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