Подарки, наследство и не только — какое имущество не достанется супругам при разводе

Люди общаются с юристом. Фото: Pexels

Не все имущество, которым владеют супруги, является общим. В Украине законом четко определено, что такое личная частная собственность — то есть то, что принадлежит только одному из пары и не делится в случае развода.

О том, какое имущество считается частной собственностью одного из супругов, объяснили на Правительственном портале.

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Какое имущество не делится при разводе

Семейный кодекс Украины четко регламентирует, какое имущество относится к личной частной собственности мужа или жены. Согласно законодательству это:

имущество, которое было приобретено еще до брака;

награды и премии за индивидуальные достижения;

жилье, приватизированное по государственной программе;

земельные участки, полученные в частную собственность;

подарки или наследство, полученные уже во время брака;

вещи, купленные за личные средства, даже если приобретены в браке;

страховые выплаты по договорам страхования жизни и здоровья;

личные вещи (например, одежда, украшения), даже если куплены за общие деньги;

компенсации за поврежденное или уничтоженное личное имущество, а также выплаты за моральный ущерб.

Как делится прибыль от совместного имущества

Если в покупке имущества участвовали личные деньги одного из супругов, он имеет право на свою долю, даже если остальное оплатили из семейного бюджета.

Кроме того, если личное имущество приносит прибыль — например, арендную плату или дивиденды, они тоже принадлежат тому, кто им владеет.

Однако, если супруги фактически не живут вместе и не ведут совместного хозяйства, вещи, приобретенные в этот период, могут быть признаны личной собственностью того, кто их купил.

Также, даже если вещь является исключительной собственностью одного из супругов, он должен учитывать интересы детей и других членов семьи, которые имеют право ею пользоваться.

Ранее мы писали, что многие украинцы, которые из-за войны выехали за границу имеют трудности с получением наследства. Часто непонятно, как его оформить, если нет возможности приехать в Украину лично.

Также мы рассказывали, что наследство в Украине оформляется по закону или завещанию. Если завещания нет, имущество распределяется между родственниками в соответствии с установленной очередностью.