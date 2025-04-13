Аліменти в Україні — коли дорослій людині можуть призначити виплати

Жінка тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В розумінні більшості людей аліменти — це виплати на утримання неповнолітньої дитини, які здійснює один з батьків. Однак мало хто підозрює, що один подружжя має право звернутися за фінансовою допомогою до іншого. За певних умов, це можливо навіть після офіційного завершення шлюбу.

Про те, коли українці повинні сплачувати аліменти дорослій людині, пояснили фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Реклама

Читайте також:

Коли доросла людина може вимагати аліменти

Під час шлюбу подружжя зазвичай підтримує одне одного фінансово, спільно ведучи бюджет. Однак мало хто знає, що право на матеріальну допомогу зберігається і після розлучення. Це передбачено законом у таких ситуаціях:

Інвалідність через домашнє насильство: якщо під час шлюбу людина зазнала насильства чи інших незаконних дій і через це отримала інвалідність — вона має право на фінансову підтримку. Наближення до пенсії: якщо до пенсії залишилося менше ніж 5 років, а шлюб тривав не менше 10 років — можна звертатися по допомогу після досягнення пенсійного віку. Непрацездатність: якщо людина стала непрацездатною ще до розлучення або протягом року після нього, також можна претендувати на аліменти. До непрацездатних належать пенсіонери (від 60 років) та особи з інвалідністю I–III груп. Відмова від кар’єри заради сім’ї: якщо під час шлюбу один із партнерів залишив роботу або не будував кар’єру, щоб виховувати дітей чи доглядати за сім’єю — він/вона може отримати аліменти до трьох років після розлучення. Але лише за умови, що має фінансову потребу, а колишній партнер — можливість допомогти.

Як стягуються аліменти після розлучення

Фінансова підтримка може бути оформлена за взаємною згодою у вигляді договору або призначена судом. У разі, якщо платник не виконує умови договору, стягнення можливе через виконавчий напис нотаріуса. При цьому, шлюбний статус сторін не має значення.

Раніше ми писали, що після звільнення роботодавець зобов’язаний повністю провести фінансові розрахунки з працівником. Це включає виплату заробітної плати, компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, а також можливу видачу додаткових грошових виплат у визначених випадках.

Також ми розповідали, що аліменти — це встановлена законом матеріальна допомога, яку один із родичів надає іншому. Їх можна сплачувати як добровільно, так і на підставі судового рішення. Найчастіше йдеться про виплати від одного з батьків на користь дитини для забезпечення її основних потреб.