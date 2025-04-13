Алименты в Украине — когда взрослому человеку могут назначить выплаты

Женщина держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В понимании большинства людей алименты — это выплаты на содержание несовершеннолетнего ребенка, которые осуществляет один из родителей. Однако мало кто подозревает, что один из супругов имеет право обратиться за финансовой помощью к другому. При определенных условиях, это возможно даже после официального завершения брака.

О том, когда украинцы должны платить алименты взрослому человеку, объяснили специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Когда взрослый человек может требовать алименты

Во время брака супруги обычно поддерживают друг друга финансово, совместно ведя бюджет. Однако мало кто знает, что право на материальную помощь сохраняется и после развода. Это предусмотрено законом в таких ситуациях:

Инвалидность из-за домашнего насилия: если во время брака человек подвергся насилию или другим незаконным действиям и из-за этого получил инвалидность — он имеет право на финансовую поддержку. Приближение к пенсии: если до пенсии осталось менее 5 лет, а брак длился не менее 10 лет — можно обращаться за помощью после достижения пенсионного возраста. Нетрудоспособность: если человек стал нетрудоспособным еще до развода или в течение года после него, также можно претендовать на алименты. К нетрудоспособным относятся пенсионеры (от 60 лет) и лица с инвалидностью I-III групп. Отказ от карьеры ради семьи: если во время брака один из партнеров оставил работу или не строил карьеру, чтобы воспитывать детей или ухаживать за семьей — он/она может получить алименты до трех лет после развода. Но только при условии, что имеет финансовую потребность, а бывший партнер — возможность помочь.

Как взимаются алименты после развода

Финансовая поддержка может быть оформлена по взаимному согласию в виде договора или назначена судом. В случае, если плательщик не выполняет условия договора, взыскание возможно через исполнительную надпись нотариуса. При этом, брачный статус сторон не имеет значения.

Ранее мы писали, что после увольнения работодатель обязан полностью провести финансовые расчеты с работником. Это включает выплату заработной платы, компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также возможную выдачу дополнительных денежных выплат в определенных случаях.

Также мы рассказывали, что алименты — это установленная законом материальная помощь, которую один из родственников предоставляет другому. Их можно платить как добровольно, так и на основании судебного решения. Чаще всего речь идет о выплатах от одного из родителей в пользу ребенка для обеспечения его основных потребностей.