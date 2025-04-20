Неуплата алиментов — когда можно передать недвижимость вместо платежей

Женщина отдает ключи мужчине. Фото: Pexels

В Украине родители обязаны материально поддерживать ребенка до его совершеннолетия — до 18 лет. Если один из родителей не живет с ребенком, он должен платить алименты.

О том, кто может не платить алименты и что для этого нужно сделать, объяснили специалисты Безоплатной правовой помощи.

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Алименты — это финансовая помощь на обеспечение потребностей другого лица, которая назначается судом в виде доли от заработка плательщика или устанавливается как фиксированная сумма. Однако есть и другой вариант.

Вместо ежемесячных денежных выплат можно передать в собственность ребенку или второму родителю, с кем он проживает, недвижимость — например, квартиру, дом или землю. Для этого нужно:

Обратиться в орган опеки и попечительства. Предоставить документы на имущество и паспорт с идентификационным кодом. Получить разрешение на передачу имущества. Оформить договор у нотариуса. Если ребенку уже есть 14 лет, он должен присутствовать и подписать соглашение.

Такой договор должен быть нотариально заверен. После этого второй из родителей берет на себя полную ответственность за содержание ребенка без дальнейшей выплаты алиментов.

Кто владеет таким имуществом и можно ли его продавать

Имущество может быть оформлено только на ребенка или же на него и отца/мать, с кем он проживает — в общую долевую собственность.

Такую недвижимость можно выставить на продажу, но до 18 лет ребенка — только с разрешения органа опеки и попечительства. После достижения совершеннолетия ребенок сам решает, что делать с недвижимостью.

Ранее мы писали, что в Украине бывают случаи, когда наследство остается без претендентов — никто не принимает его или нет наследников. Тогда оно признается выморочным.

Также мы рассказывали, что многие люди считают, что алименты — это только средства на ребенка от одного из родителей. Но существуют и другие случаи, когда при определенных обстоятельствах один из супругов может требовать такую финансовую поддержку.