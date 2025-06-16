Неуплата алиментов — какое наказание грозит должникам в 2025 году

Долги по алиментам — как наказывают недобросовестных родителей
Неуплата алиментов — одна из самых острых социальных проблем в Украине. По состоянию на начало апреля этого года, по данным Министерства юстиции, в нашем государстве насчитывалось более 147 тысяч должников. Однако недобросовестным родителям, которые уклоняются от выполнения обязанностей в отношении собственных детей, следует знать, чем грозит такая безответственность.
Какое наказание предусмотрено за неуплату алиментов, рассказал адвокат Александр Малик.
Как узнать сумму долга по алиментам
По законодательству Украины, сумма алиментов, которую должен платить отец или мать ребенка, указывается в судебном приказе, исполнительном листе или в мирном соглашении между бывшими супругами. Чтобы узнать информацию о задолженности по алиментам, нужно обратиться в уполномоченные государственные службы.
Чем грозит долг по алиментам
Ответственность за неуплату алиментов на содержание ребенка предусмотрена независимо от того, каким образом было назначено их взыскание — согласно мирному договору между родителями или через суд.
Если должник сознательно не платит деньги, украинским законодательством предусмотрены следующие виды ответственности:
- Гражданско-правовая. С должника в судебном порядке взимается долг и компенсация за задержку выплат — 1% от задолженности за каждый просроченный день.
- Административная. Должнику грозит арест имущества, лишение родительских прав и водительского удостоверения, ограничение выезда за пределы страны.
- Уголовная. К злостным уклонистам от уплаты алиментов применяются наказания в виде общественных работ, ареста, лишения свободы.
Тяжесть наказания определяется в судебном порядке и зависит от срока задолженности, причин возникновения и готовности плательщика погасить долг.
Кого могут освободить от уплаты долга по алиментам
Семейным кодексом Украины предусмотрена возможность уменьшения суммы долга или полное освобождение от его уплаты. Это возможно в таких случаях:
тяжелое заболевание самого плательщика или ближайших его родственников, которые нуждаются в его помощи;
- форс-мажорные ситуации, такие как пожар в доме и тому подобное;
- обстоятельства, на которые невозможно повлиять, например, стихийные бедствия, активные военные действия;
- ошибки, допущенные третьими лицами, а именно, бухгалтеров, банковских работников, имеющих отношение к начислению или переводу выплат.
При наличии одного из вышеперечисленных обстоятельств должнику необходимо обратиться в суд и доказать свою невиновность, тогда ответственность за долг может быть отменена или смягчена.
Ранее мы писали, как увеличить сумму алиментов на ребенка.
Также узнавайте, какой размер алиментов в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!