Неуплата алиментов — какое наказание грозит должникам в 2025 году

Ребенок с родителями. Фото: Freepik

Неуплата алиментов — одна из самых острых социальных проблем в Украине. По состоянию на начало апреля этого года, по данным Министерства юстиции, в нашем государстве насчитывалось более 147 тысяч должников. Однако недобросовестным родителям, которые уклоняются от выполнения обязанностей в отношении собственных детей, следует знать, чем грозит такая безответственность.

Какое наказание предусмотрено за неуплату алиментов, рассказал адвокат Александр Малик.

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Как узнать сумму долга по алиментам

По законодательству Украины, сумма алиментов, которую должен платить отец или мать ребенка, указывается в судебном приказе, исполнительном листе или в мирном соглашении между бывшими супругами. Чтобы узнать информацию о задолженности по алиментам, нужно обратиться в уполномоченные государственные службы.

Чем грозит долг по алиментам

Ответственность за неуплату алиментов на содержание ребенка предусмотрена независимо от того, каким образом было назначено их взыскание — согласно мирному договору между родителями или через суд.

Если должник сознательно не платит деньги, украинским законодательством предусмотрены следующие виды ответственности:

Гражданско-правовая. С должника в судебном порядке взимается долг и компенсация за задержку выплат — 1% от задолженности за каждый просроченный день. Административная. Должнику грозит арест имущества, лишение родительских прав и водительского удостоверения, ограничение выезда за пределы страны. Уголовная. К злостным уклонистам от уплаты алиментов применяются наказания в виде общественных работ, ареста, лишения свободы.

Тяжесть наказания определяется в судебном порядке и зависит от срока задолженности, причин возникновения и готовности плательщика погасить долг.

Кого могут освободить от уплаты долга по алиментам

Семейным кодексом Украины предусмотрена возможность уменьшения суммы долга или полное освобождение от его уплаты. Это возможно в таких случаях:

тяжелое заболевание самого плательщика или ближайших его родственников, которые нуждаются в его помощи;

форс-мажорные ситуации, такие как пожар в доме и тому подобное;

обстоятельства, на которые невозможно повлиять, например, стихийные бедствия, активные военные действия;

ошибки, допущенные третьими лицами, а именно, бухгалтеров, банковских работников, имеющих отношение к начислению или переводу выплат.

При наличии одного из вышеперечисленных обстоятельств должнику необходимо обратиться в суд и доказать свою невиновность, тогда ответственность за долг может быть отменена или смягчена.

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