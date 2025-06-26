Долги родственника — кого могут заставить возвращать чужой заем в 2025

Человек считает деньги возле банкомата. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Иногда украинцы получают требование от банка погасить заем, который они не брали. Сначала может показаться, что это ошибка, однако разобравшись в вопросе оказывается, что это не мошенничество. Действительно существуют ситуации, когда долги человека переходят к его родственникам.

О том, кто и почему должен возвращать долги своего родственника, объяснили на сайте Сети правового развития.

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Что делает банк после смерти заемщика

После смерти родственника по наследству могут перейти не только имущество, но и долги — в частности, невыплаченный кредит. Многие в таких ситуациях теряются и сразу отказываются от наследства, не зная всех нюансов.

Если человек, который имел кредит, умирает — банк прекращает начислять проценты по этому кредиту. Наследникам нужно как можно быстрее сообщить финансовое учреждение о гибели должника и предоставить копию свидетельства о смерти.

Пока наследники не вступили в наследство, кредит "замораживается" — никаких выплат делать не нужно. Но после вступления в наследственные права необходимо обратиться в банк и согласовать порядок погашения долга. Если наследники отказываются платить — банк может подать в суд.

Кто должен отвечать за долг

Кредит переходит на наследников первой очереди:

детей;

родителей;

мужа или жену.

Если есть завещание, долг может перейти и другим лицам, которые были указаны в документе. Также стоит учитывать несколько важных моментов:

Если супруги были в официальном браке, долг переходит на вдовца или вдову. Если брак был расторгнут — бывший супруг или супруга не обязаны ничего платить. Если развод не был оформлен юридически, даже при долгой разлуке — брак считается действующим, а долг переходит супругам. Если должник был одинок и бездетен — ответственность могут нести родители.

В некоторых случаях долг могут аннулировать — например, если кредит был застрахован. Иногда страховая сумма даже превышает сам долг, тогда разницу могут получить наследники.

Часто вместе с квартирой наследникам передаются и долги за коммунальные услуги. Прежде чем принимать такое наследство, следует оценить состояние жилья и размер долга. Если наследство уже принято — долг нужно погасить, иначе возможно судебное взыскание.

Можно ли отказаться возвращать долг родственника

Самый простой способ — не вступать в наследство. В таком случае ничего делать не нужно: через 6 месяцев все имущество, включая долги, переходит государству. Это уместно, если родственник не оставил ничего ценного, а только долги.

Если в наследстве есть и имущество, и долги — надо обратиться к нотариусу, узнать стоимость наследства и решить, есть ли смысл его принимать. Стоит также учитывать, что банк имеет ограниченное время, чтобы требовать возврата кредита:

1 год после окончания действия договора;

6 месяцев с момента, когда узнал о смерти должника.

Если наследника не уведомили должным образом о наличии долга, а выше упомянутые сроки истекли — он имеет право не возвращать займ.

Ранее мы писали, что в Украине дети имеют право на наследство как по закону, так и по завещанию. Это касается не только тех, кто родился до момента смерти наследодателя, но и тех, кто был зачат еще при его жизни, но появился на свет уже после его смерти.

Также мы рассказывали, что проблема неуплаты алиментов остается одной из самых актуальных в социальной сфере страны. По информации Министерства юстиции, в начале апреля этого года в Украине было зарегистрировано более 147 тысяч человек, которые имеют долги по алиментам.