Долги родственника — кого могут заставить возвращать чужой заем в 2025

Долг, который не выбирали — кого заставят платить за родственника
Иногда украинцы получают требование от банка погасить заем, который они не брали. Сначала может показаться, что это ошибка, однако разобравшись в вопросе оказывается, что это не мошенничество. Действительно существуют ситуации, когда долги человека переходят к его родственникам.
О том, кто и почему должен возвращать долги своего родственника, объяснили на сайте Сети правового развития.
Что делает банк после смерти заемщика
После смерти родственника по наследству могут перейти не только имущество, но и долги — в частности, невыплаченный кредит. Многие в таких ситуациях теряются и сразу отказываются от наследства, не зная всех нюансов.
Если человек, который имел кредит, умирает — банк прекращает начислять проценты по этому кредиту. Наследникам нужно как можно быстрее сообщить финансовое учреждение о гибели должника и предоставить копию свидетельства о смерти.
Пока наследники не вступили в наследство, кредит "замораживается" — никаких выплат делать не нужно. Но после вступления в наследственные права необходимо обратиться в банк и согласовать порядок погашения долга. Если наследники отказываются платить — банк может подать в суд.
Кто должен отвечать за долг
Кредит переходит на наследников первой очереди:
- детей;
- родителей;
- мужа или жену.
Если есть завещание, долг может перейти и другим лицам, которые были указаны в документе. Также стоит учитывать несколько важных моментов:
- Если супруги были в официальном браке, долг переходит на вдовца или вдову.
- Если брак был расторгнут — бывший супруг или супруга не обязаны ничего платить.
- Если развод не был оформлен юридически, даже при долгой разлуке — брак считается действующим, а долг переходит супругам.
- Если должник был одинок и бездетен — ответственность могут нести родители.
В некоторых случаях долг могут аннулировать — например, если кредит был застрахован. Иногда страховая сумма даже превышает сам долг, тогда разницу могут получить наследники.
Часто вместе с квартирой наследникам передаются и долги за коммунальные услуги. Прежде чем принимать такое наследство, следует оценить состояние жилья и размер долга. Если наследство уже принято — долг нужно погасить, иначе возможно судебное взыскание.
Можно ли отказаться возвращать долг родственника
Самый простой способ — не вступать в наследство. В таком случае ничего делать не нужно: через 6 месяцев все имущество, включая долги, переходит государству. Это уместно, если родственник не оставил ничего ценного, а только долги.
Если в наследстве есть и имущество, и долги — надо обратиться к нотариусу, узнать стоимость наследства и решить, есть ли смысл его принимать. Стоит также учитывать, что банк имеет ограниченное время, чтобы требовать возврата кредита:
- 1 год после окончания действия договора;
- 6 месяцев с момента, когда узнал о смерти должника.
Если наследника не уведомили должным образом о наличии долга, а выше упомянутые сроки истекли — он имеет право не возвращать займ.
Ранее мы писали, что в Украине дети имеют право на наследство как по закону, так и по завещанию. Это касается не только тех, кто родился до момента смерти наследодателя, но и тех, кто был зачат еще при его жизни, но появился на свет уже после его смерти.
Также мы рассказывали, что проблема неуплаты алиментов остается одной из самых актуальных в социальной сфере страны. По информации Министерства юстиции, в начале апреля этого года в Украине было зарегистрировано более 147 тысяч человек, которые имеют долги по алиментам.
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