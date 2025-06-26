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Главная Экономика Долг, который не выбирали — кого заставят платить за родственника

Долг, который не выбирали — кого заставят платить за родственника

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 07:15
Долги родственника — кого могут заставить возвращать чужой заем в 2025
Человек считает деньги возле банкомата. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что делает банк после смерти заемщика Кто должен отвечать за долг Можно ли отказаться возвращать долг родственника

Иногда украинцы получают требование от банка погасить заем, который они не брали. Сначала может показаться, что это ошибка, однако разобравшись в вопросе оказывается, что это не мошенничество. Действительно существуют ситуации, когда долги человека переходят к его родственникам.

О том, кто и почему должен возвращать долги своего родственника, объяснили на сайте Сети правового развития.

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Что делает банк после смерти заемщика

После смерти родственника по наследству могут перейти не только имущество, но и долги — в частности, невыплаченный кредит. Многие в таких ситуациях теряются и сразу отказываются от наследства, не зная всех нюансов.

Если человек, который имел кредит, умирает — банк прекращает начислять проценты по этому кредиту. Наследникам нужно как можно быстрее сообщить финансовое учреждение о гибели должника и предоставить копию свидетельства о смерти.

Пока наследники не вступили в наследство, кредит "замораживается" — никаких выплат делать не нужно. Но после вступления в наследственные права необходимо обратиться в банк и согласовать порядок погашения долга. Если наследники отказываются платить — банк может подать в суд.

Кто должен отвечать за долг

Кредит переходит на наследников первой очереди:

  • детей;
  • родителей;
  • мужа или жену.

Если есть завещание, долг может перейти и другим лицам, которые были указаны в документе. Также стоит учитывать несколько важных моментов:

  1. Если супруги были в официальном браке, долг переходит на вдовца или вдову.
  2. Если брак был расторгнут — бывший супруг или супруга не обязаны ничего платить.
  3. Если развод не был оформлен юридически, даже при долгой разлуке — брак считается действующим, а долг переходит супругам.
  4. Если должник был одинок и бездетен — ответственность могут нести родители.

В некоторых случаях долг могут аннулировать — например, если кредит был застрахован. Иногда страховая сумма даже превышает сам долг, тогда разницу могут получить наследники.

Часто вместе с квартирой наследникам передаются и долги за коммунальные услуги. Прежде чем принимать такое наследство, следует оценить состояние жилья и размер долга. Если наследство уже принято — долг нужно погасить, иначе возможно судебное взыскание.

Можно ли отказаться возвращать долг родственника

Самый простой способ — не вступать в наследство. В таком случае ничего делать не нужно: через 6 месяцев все имущество, включая долги, переходит государству. Это уместно, если родственник не оставил ничего ценного, а только долги.

Если в наследстве есть и имущество, и долги — надо обратиться к нотариусу, узнать стоимость наследства и решить, есть ли смысл его принимать. Стоит также учитывать, что банк имеет ограниченное время, чтобы требовать возврата кредита:

  • 1 год после окончания действия договора;
  • 6 месяцев с момента, когда узнал о смерти должника.

Если наследника не уведомили должным образом о наличии долга, а выше упомянутые сроки истекли — он имеет право не возвращать займ.

Ранее мы писали, что в Украине дети имеют право на наследство как по закону, так и по завещанию. Это касается не только тех, кто родился до момента смерти наследодателя, но и тех, кто был зачат еще при его жизни, но появился на свет уже после его смерти.

Также мы рассказывали, что проблема неуплаты алиментов остается одной из самых актуальных в социальной сфере страны. По информации Министерства юстиции, в начале апреля этого года в Украине было зарегистрировано более 147 тысяч человек, которые имеют долги по алиментам.

кредиты банки долги наследство имущество
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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