Борги за комунальні послуги — скільки винні українці та чи можливе списання

Платіжки за комуналку і гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З кожним роком борги українців за газ, електроенергію, воду та інші комунальні послуги зростають. У Києві ситуація з оплатою взагалі критична, бо сума заборгованості мешканців сягнула 7 млрд гривень, і це лише за опалення та гарячу воду. А загальний показник по Україні в рази більший.

Про це розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Скільки заборгували українці за комуналку

Останній зафіксований публічний борг за житлово-комунальні послуги — це 84 млрд гривень на початок 2022 року. Державна служба статистики вже три з половиною роки не оприлюднює відомості щодо заборгованості населення за ЖКП. За останніми опублікованими даними, сума 84 млрд гривень поділялася таким чином:

близько 34 млрд гривень — за постачання і розподіл газу;

майже 27 млрд гривень — за тепло і гарячу воду;

близько 7,7 млрд гривень — за постачання та розподіл електроенергії;

орієнтовно 6,4 млрд гривень — за централізоване водопостачання і водовідведення;

майже 5,6 млрд гривень — за управління багатоквартирним будинком;

десь 1,3 млрд гривень — за вивезення побутових відходів.

Юрій Корольчук уточнив, що тарифи майже не змінилися, окрім вартості електроенергії, натомість з кожним роком загальна сума заборгованості збільшується.

"Цифра 150 млрд видається доволі заниженою. Люди об'єктивно не повністю платять, постійно затримують платежі. Я думаю, ця цифра понад 200 млрд гривень. Тут частина боргів із прифронтових зон, окупованих територій. Але в нинішніх умовах я не скажу, що це велика сума", — зауважив енергетик.

Чи можуть списати борг за комуналку

Адвокат юридичної компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук розповів, що українцям не варто розраховувати на повне списання комунальних боргів. Не виключено, що влада запровадить якісь послаблення для внутрішньо переміщених осіб, біженців або мешканців тимчасово окупованих територій, але звільнення від сплати — це фантазії.

"Може, якесь спеціальне врегулювання буде щодо прикордонних територій з бойовими діями, і там дійсно частково людей звільнять від сплати боргів. Але не думаю, що комусь спишуть борги в тилових регіонах. Можливо, певні варіанти знайдуть для військових", — уточнив фахівець.

До речі, закон дозволяє не сплачувати за комунальні послуги, якщо людина не проживає у приміщенні понад 30 календарних днів. Можна списати заборгованість, нараховану за цей період, надавши документальне підтвердження власної відсутності за адресою.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці зобов’язані раз на чотири роки проходити повірку лічильників води і тепла, інакше їх показники не прийматимуть. Оплату нараховуватимуть за загальними нормами. Щоб уникнути переплати, треба звернутись до сертифікованої компанії та оновити облік приладу.

Також ми писали, що деякі українці можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Дохід у родині на одну особу не повинен перевищувати податкову соціальну пільгу, тобто 4 240 грн. Інакше в знижці буде відмовлено.