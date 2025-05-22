Доведеться переплачувати — у кого та чому не приймуть показники лічильників у 2025

Жінка записує показники лічильників. Фото: УНІАН

Кожні 4 роки споживачі комунальних послуг зобов'язані проходити важливу процедуру. Якщо цього вчасно не зробити, показники лічильників приймати не будуть, а оплачувати послуги доведеться за іншим принципом.

Про те, яку обов'язкову процедуру потрібно проходити українцям раз на чотири роки, пояснила пресслужба Черкаської ТЕЦ.

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Якщо споживач не виконає повірку приладів обліку в установлені строки, функція подання даних може бути заблокована. Це стосується лічильників, що фіксують обсяг використаної:

гарячої води;

холодної води;

теплової енергії.

У разі простроченої повірки лічильник вилучається з абонентської бази, а вартість послуг нараховується за встановленими нормами, що потенційно призведе до переплат.

Що робити тим, хто прострочив повірку лічильників

Споживачам нагадують, що перевірку лічильників необхідно проходити кожні чотири роки. Інформацію про термін повірки можна знайти в технічному паспорті приладу або в документі, що засвідчує його перевірку.

"Для подальшої передачі показників і отримання коректних нарахувань у платіжках, відповідно до фактичних даних, необхідно здійснити періодичну повірку лічильника та поновити його на абонентському обліку", — наголосили у підприємстві.

Для проходження процедури повірки споживач має самостійно обрати сертифіковану компанію, яка має дозвіл на проведення відповідних робіт.

Раніше ми писали, що попри заяви уряду та "Нафтогазу" щодо наявності достатніх ресурсів, Україна змушена активно імпортувати газ. Лише за лютий і березень з-за кордону отримано близько 800 млн кубометрів.

Також ми розповідали, що хоч опалювальний сезон завершено, деякі споживачі досі платять за тепло — це стосується двоставкового тарифу. Він мав би розподілити витрати рівномірно протягом року, але на практиці не завжди діє ефективно.