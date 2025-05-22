Придется переплачивать — у кого и почему не примут показания счетчиков в 2025

Передать показатели счетчиков не удастся — в чем причина
Каждые 4 года потребители коммунальных услуг обязаны проходить важную процедуру. Если этого вовремя не сделать, показатели счетчиков принимать не будут, а оплачивать услуги придется по другому принципу.
О том, какую обязательную процедуру нужно проходить украинцам раз в четыре года, объяснила пресс-служба Черкасской ТЭЦ.
За какие услуги не будут принимать показатели счетчиков
Если потребитель не выполнит поверку приборов учета в установленные сроки, функция подачи данных может быть заблокирована. Это касается счетчиков, фиксирующих объем использованной:
- горячей воды;
- холодной воды;
- тепловой энергии.
В случае просроченной поверки счетчик изымается из абонентской базы, а стоимость услуг начисляется по установленным нормам, что потенциально приведет к переплатам.
Что делать тем, кто просрочил поверку счетчиков
Потребителям напоминают, что поверку счетчиков необходимо проходить каждые четыре года. Информацию о сроке поверки можно найти в техническом паспорте прибора или в документе, удостоверяющем его поверку.
"Для дальнейшей передачи показателей и получения корректных начислений в платежках, в соответствии с фактическими данными, необходимо осуществить периодическую поверку счетчика и восстановить его на абонентском учете", — отметили на предприятии.
Для прохождения процедуры поверки потребитель должен самостоятельно выбрать сертифицированную компанию, которая имеет разрешение на проведение соответствующих работ.
Ранее мы писали, что несмотря на заявления правительства и "Нафтогаза" о наличии достаточных ресурсов, Украина вынуждена активно импортировать газ. Только за февраль и март из-за рубежа получено около 800 млн кубометров.
Также мы рассказывали, что хоть отопительный сезон завершен, некоторые потребители до сих пор платят за тепло — это касается двухставочного тарифа. Он должен был бы распределить расходы равномерно в течение года, но на практике не всегда действует эффективно.
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