Придется переплачивать — у кого и почему не примут показания счетчиков в 2025

Женщина записывает показатели счетчиков. Фото: УНИАН

Каждые 4 года потребители коммунальных услуг обязаны проходить важную процедуру. Если этого вовремя не сделать, показатели счетчиков принимать не будут, а оплачивать услуги придется по другому принципу.

О том, какую обязательную процедуру нужно проходить украинцам раз в четыре года, объяснила пресс-служба Черкасской ТЭЦ.

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Если потребитель не выполнит поверку приборов учета в установленные сроки, функция подачи данных может быть заблокирована. Это касается счетчиков, фиксирующих объем использованной:

горячей воды;

холодной воды;

тепловой энергии.

В случае просроченной поверки счетчик изымается из абонентской базы, а стоимость услуг начисляется по установленным нормам, что потенциально приведет к переплатам.

Что делать тем, кто просрочил поверку счетчиков

Потребителям напоминают, что поверку счетчиков необходимо проходить каждые четыре года. Информацию о сроке поверки можно найти в техническом паспорте прибора или в документе, удостоверяющем его поверку.

"Для дальнейшей передачи показателей и получения корректных начислений в платежках, в соответствии с фактическими данными, необходимо осуществить периодическую поверку счетчика и восстановить его на абонентском учете", — отметили на предприятии.

Для прохождения процедуры поверки потребитель должен самостоятельно выбрать сертифицированную компанию, которая имеет разрешение на проведение соответствующих работ.

Ранее мы писали, что несмотря на заявления правительства и "Нафтогаза" о наличии достаточных ресурсов, Украина вынуждена активно импортировать газ. Только за февраль и март из-за рубежа получено около 800 млн кубометров.

Также мы рассказывали, что хоть отопительный сезон завершен, некоторые потребители до сих пор платят за тепло — это касается двухставочного тарифа. Он должен был бы распределить расходы равномерно в течение года, но на практике не всегда действует эффективно.