Долги за коммунальные услуги — сколько должны украинцы и возможно ли списание

Платежки за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

С каждым годом долги украинцев за газ, электроэнергию, воду и другие коммунальные услуги растут. В Киеве ситуация с оплатой вообще критическая, поскольку сумма задолженности жителей достигла 7 млрд гривен, и это только за отопление и горячую воду. А общий показатель по Украине в разы больше.

Об этом рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Ранок.LIVE.

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Сколько задолжали украинцы за коммуналку

Последний зафиксированный публичный долг за жилищно-коммунальные услуги — это 84 млрд гривен на начало 2022 года. Государственная служба статистики уже три с половиной года не обнародует сведения о задолженности населения за ЖКУ. По последним опубликованным данным, сумма 84 млрд гривен делилась таким образом:

около 34 млрд гривен — за поставку и распределение газа;

почти 27 млрд гривен — за тепло и горячую воду;

около 7,7 млрд гривен — за поставку и распределение электроэнергии;

ориентировочно 6,4 млрд гривен — за централизованное водоснабжение и водоотвод;

почти 5,6 млрд гривен — за управление многоквартирным домом;

где-то 1,3 млрд гривен — за вывоз бытовых отходов.

Юрий Корольчук уточнил, что тарифы почти не изменились, кроме стоимости электроэнергии, зато с каждым годом общая сумма задолженности увеличивается.

"Цифра 150 млрд кажется довольно заниженной. Люди объективно не полностью платят, постоянно задерживают платежи. Я думаю, эта цифра больше 200 млрд гривен. Здесь часть долгов из прифронтовых зон, оккупированных территорий. Но в нынешних условиях я не скажу, что это большая сумма", — отметил энергетик.

Могут ли списать долг за коммуналку

Адвокат юридической компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук рассказал, что украинцам не стоит рассчитывать на полное списание коммунальных долгов. Не исключено, что власти введут какие-то послабления для внутренне перемещенных лиц, беженцев или жителей временно оккупированных территорий, но освобождение от уплаты — это фантазии.

"Может, какое-то специальное урегулирование будет по приграничным территориям с боевыми действиями, и там действительно частично людей освободят от уплаты долгов. Но не думаю, что кому-то спишут долги в тыловых регионах. Возможно, определенные варианты найдут для военных", — уточнил специалист.

Кстати, закон позволяет не платить за коммунальные услуги, если человек не проживает в помещении более 30 календарных дней. Можно списать задолженность, начисленную за этот период, предоставив документальное подтверждение собственного отсутствия по адресу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы обязаны раз в четыре года проходить поверку счетчиков воды и тепла, иначе их показатели не будут принимать. Оплату начисляют по общим нормам. Дабы избежать переплаты, надо обратиться в сертифицированную компанию и обновить учет прибора.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Доход в семье на одного человека не должен превышать налоговую социальную льготу, то есть 4 240 грн. Иначе в скидке будет отказано.