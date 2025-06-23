Як дитині прийняти спадщину — особливості оформлення у 2025 році

Дівчинка за столом. Фото: Freepik

Батьки чи близькі родичі на випадок своєї смерті часто заповідають майно неповнолітнім дітям. Однак оформлення спадщини для дітей має свої особливості.

Про це розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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Оформлення спадщини для дітей має свої особливості, які залежать від віку дитини, її правового статусу та життєвих обставин, зазначають юристи.

Хто належить до спадкоємців

В Україні діти можуть стати спадкоємцями за заповітом і за законом — як ті, хто живі на момент відкриття спадщини, так і зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті. До кола спадкоємців належать:

малолітні та неповнолітні діти;

повнолітні непрацездатні діти спадкодавця.

Розмір обов’язкової частки — половина від того, що отримав би спадкоємець у разі спадкування за законом.

Як дитині подати заяву про прийняття спадщини

Заяву необхідно подати протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини. З 14 років діти можуть зробити це самостійно, без згоди батьків чи піклувальників. За дітей до 14 років або недієздатних осіб заяву подають батьки, усиновлювачі або опікуни.

Чи може дитина відмовитися від спадщини

Неповнолітні діти (14–18 років) можуть відмовитися від спадщини лише за згодою батьків або піклувальника та дозволу органу опіки й піклування. Малолітні (до 14 років) або недієздатні діти можуть це зробити лише через законного представника.

Також у такому випадку необхідно отримати дозвіл від органу опіки.

Якщо дитина-спадкоємець була зачата, але ще не народжена на момент смерті спадкодавця, видача свідоцтві про право на спадщину та її розподіл можливі лише після народження дитини.

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