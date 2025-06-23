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Главная Экономика Как ребенку принять наследство — порядок оформления и нюансы

Как ребенку принять наследство — порядок оформления и нюансы

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Дата публикации 23 июня 2025 12:12
Как ребенку принять наследство — особенности оформления в 2025 году
Девочка за столом. Фото: Freepik
Ключові моменти Кто относится к наследникам Как ребенку подать заявление о принятии наследства Может ли ребенок отказаться от наследства

Родители или близкие родственники на случай своей смерти часто завещают имущество несовершеннолетним детям. Однако оформление наследства для детей имеет свои особенности.

Об этом рассказали специалисты "Бесплатной юридической помощи".

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Оформление наследства для детей имеет свои особенности, которые зависят от возраста ребенка, его правового статуса и жизненных обстоятельств, отмечают юристы.

Кто относится к наследникам

В Украине дети могут стать наследниками по завещанию и по закону - как те, кто живы на момент открытия наследства, так и зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти. К кругу наследников относятся:

  • малолетние и несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя.

Размер обязательной доли — половина от того, что получил бы наследник в случае наследования по закону.

Как ребенку подать заявление о принятии наследства

Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев с момента открытия наследства. С 14 лет дети могут сделать это самостоятельно, без согласия родителей или опекунов. За детей до 14 лет или недееспособных лиц заявление подают родители, усыновители или опекуны.

Может ли ребенок отказаться от наследства

Несовершеннолетние дети (14-18 лет) могут отказаться от наследства только с согласия родителей или попечителя и разрешения органа опеки и попечительства. Малолетние (до 14 лет) или недееспособные дети могут это сделать только через законного представителя.

Также в таком случае необходимо получить разрешение от органа опеки.

Если ребенок-наследник был зачат, но еще не рожден на момент смерти наследодателя, выдача свидетельства о праве на наследство и его распределение возможны только после рождения ребенка.

Ранее мы писали, как оформить наследство, если лицо умерло на временно оккупированной территории.

Также узнавайте, сколько стоит составить завещание в 2025 году.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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